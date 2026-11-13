Cei doi s-ar fi certat violent în timpul nopții, în locuința lor din Castel d’Ario, provincia Mantova, potrivit fanpace.it. Bărbatul a suferit răni grave la gât și în zona pieptului, iar unul dintre plămâni i-a fost perforat.

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, 13 noiembrie. Poliția a fost alertată printr-un apel la 112, în care era semnalată o ceartă violentă în familie și faptul că o persoană fusese grav rănită.

La fața locului au ajuns echipaje medicale și mai multe patrule de carabinieri din localitățile Castel d’Ario, Bagnolo San Vito și Marmirolo. Din primele cercetări, anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi fost atacat cu un cuțit de femeia cu care locuia.

Bărbatul a fost transportată la spitalul Carlo Poma din Mantova, unde medicii l-au operat de urgență. Bărbatul avea o rană la baza gâtului, în apropierea venei jugulare, și alte două în zona toracelui. Loviturile au provocat o hemoragie în cavitatea toracică și perforarea unui plămân. Starea sa este în continuare gravă, fiind internat la Terapie Intensivă.

Carabinierii au descoperit că între cei doi existau conflicte de mai mult timp. Polițiștii mai fuseseră chemați la locuința lor din cauza certurilor și a unor probleme legate de consumul excesiv de alcool.

Tânăra este cercetată pentru violență în familie și vătămare corporală gravă.