(P) HUAWEI nova 10 Pro - smartphone-ul care ține pasul cu tinerii, oferindu-le propriul lor studio de fotografie și vlogging

De la selfie-uri cu prietenii, familia sau chiar cu animalele de companie, toate necesită o cameră de înaltă calitate care să surprindă cele mai bune imagini, fiind un instrument esențial pentru tinerii din Generația Z.

Iar pentru că Huawei celebrează curajul tinerilor de a spune povești prin intermediul fotografiei, a lansat noul HUAWEI nova 10 Pro. Filosofia în jurul căreia a fost realizat acest smartphone este tocmai aceea a conectării și a redescoperirii mediului din jur prin fotografie.

Astfel, HUAWEI nova 10 Pro poate fi achiziționat la prețul accesibil de 2.999 lei și aduce, pe lângă designul elegant, o cameră foto inovatoare și o baterie performantă, dar și o mulțime de aplicații prin AppGallery și GSpace. În plus, utilizatorii care sunt abonați sau se abonează la newsletter pe HUAWEI Store pot primi un voucher de 200 de lei atât pentru achiziționarea HUAWEI nova 10 Pro, cât și pentru HUAWEI nova 10.

StirilePROTV

Accesoriul cu design premium care nu trebuie să îți lipsească

HUAWEI nova 10 Pro moștenește designul seriei nova, îmbunătățind varianta originală Star Orbit Ring și adaptând un nou design Star Orbit Craft, care aduce mai multă strălucire texturii și o face mai catifelată la atingere. Noul smartphone păstrează un echilibru perfect între performanță și design, fiind un telefon ușor de ținut în mână cu o greutate de doar 191 g și o grosime de 7,88 mm. HUAWEI nova 10 Pro vine în varianta Starry Silver, completând designul auriu Star Orbit Ring, pentru un aspect și o senzație de rafinament, dar și în varianta premium, discretă Starry Black.

Exprimă-ți creativitatea prin arta fotografiei

Prin designul și tehnologia camerei, dar și prin îndemnarea utilizatorilor spre descoperirea laturii lor creative, HUAWEI nova 10 Pro este un smartphone emblematic, orientat către producerea de conținut fotografic de înaltă calitate. Printre multitudinea de funcții noi ale camerei foto se numără HUAWEI Multi-Vision Photography, camera frontală cu autofocus dublu de 60 MP și Instant AF cu detecție în patru faze. De asemenea, camera frontală oferă și funcții precum Showcase Focus, Dual-View Video și Selfie cu zoom 0,7X-5X și Selfie Video cu zoom 0,7X-5X. Cu alte cuvinte, toate aceste caracteristici transformă abilitățile de fotografiere ale utilizatorului și le duc la un nivel cu totul nou. Consumatorii vor putea face selfie-uri la o calitate excelentă și vor putea surprinde în imagini clare, vibrate și texturate, nenumărate momente alături de familie și prieteni. Camera smartphone-ului HUAWEI nova 10 Pro transmite dincolo de ecran și transformă orice fotografie într-o operă de artă. Datorită HUAWEI nova 10 Pro, utilizatorul nu trebuie să își mai facă griji în legătură cu iluminarea și rezoluția redusă a fotografiilor.

StirilePROTV

AppGallery, disponibil pe nova 10 Pro, îți oferă acces la aplicațiile tale preferate

Noul smartphone HUAWEI nova 10 Pro vine echipat cu AppGallery și GSpace, oferind utilizatorilor o mare varietate de aplicații globale și locale sub forma a 18 categorii, inclusiv navigație și transport, știri, social media și multe altele, printre care și servicii Google prin intermediul GSpace.

AppGallery oferă unele dintre cele mai populare aplicații din România, incluzând aplicațiile financiare, precum BT Pay, George România, YOU BRD, New Raiffeisen Smart Mobile, CEC Bank, Garanti, Pago, NeoBT, dar și aplicații pentru operatorii de telefonie mobilă, precum My Vodafone România, My Orange România, DIGI.ro sau MyAccount Telekom. Utilizatorii pot accesa și aplicații ale supermarketurilor și magazinelor populare, cum ar fi Carrefour, Lidl, Kaufland, Profi, Altex, About You sau elefant.ro. Alte aplicații foarte căutate sunt MyEdenred România, Bolt sau E.ON Myline, iar Tazz, serviciul de livrare de alimente, se numără printre aplicațiile recent adăugate pe AppGallery.

Cu AppGallery, utilizatorii se pot bucura de toate aplicațiile lor preferate, la doar câteva clickuri distanță.

Fii mai încrezător cu noul HUAWEI nova 10 Pro

Cu funcția HUAWEI Multi-Vision Photography, îți poți surprinde farmecul natural, iar cu ajutorul noului algoritm AI Portrait al smartphne-ului nova 10 Pro, care îți evidențiază trăsăturile, poți imortaliza detalii fine, precum firele de păr și textura pielii.

Prin intermediul camerei Portrait Close-up Camera, utilizatorii pot experimenta, de asemenea funcția de zoom optic de 2X și de zoom digital de până la 5X. Aceasta le vor oferi o experiență unică a portretului din prim-plan, care se poate extinde dincolo de percepția ochiului uman.

Huawei prezintă o soluție pentru nevoia tinerilor de camere foto din ce în ce mai performante la prețuri accesibile. Datorită noilor caracteristici ale camerei HUAWEI nova 10 Pro, tinerii pot surprinde acum la o calitate înaltă toate momentele autentice din viața lor.

Cu noul HUAWEI nova 10 Pro, poți filma momentele preferate la o super calitate

Dorința Generației Z de a avea cât mai multe experiențe memorabile necesită, de asemenea, o cameră fiabilă, de înaltă rezoluție, pregătită să filmeze în orice situație. HUAWEI nova 10 Pro deține instrumentul perfect pentru a face acest lucru: HUAWEI Multi-Vision Photography.

Pentru filmarea subiectelor cu camera principală, HUAWEI nova 10 Pro vine cu funcția Follow Focus care fixează și urmărește subiectul filmat. Chiar dacă acesta este fixat temporar, focalizarea va rămâne în continuare pe el când va reapărea în cadru. De asemenea, smartphone-ul vine și cu aplicația Petal Clip pentru crearea de videoclipuri cu un singur click, ce include fotografierea în mișcare, stabilizarea video, gradarea culorilor, captarea audio, precum și tehnologiile de editare pentru realizarea de vloguri.

Bucură-te de noul nova 10 Pro echipat cu o baterie puternică

HUAWEI nova 10 Pro acceptă HUAWEI SuperCharge de 100 W și este echipat în premieră cu noul mod Turbo, depășind limitele consumului de energie pentru încărcare instantanee. Pentru a încărca telefonul cu până la 60% este nevoie de doar 10 minute, iar pentru încărcare completă sunt necesare doar 20 de minute. Smartphone-ul dispune și de răcire cu lichid VC Ultra-Generation, care asigură disiparea căldurii cu viteză și uniformitate și vine cu un ecran viu colorat și o îmbunătățire spectaculoasă a detaliilor. HUAWEI nova 10 Pro poate reda 1,07 miliarde de culori, are o rată de refresh ridicată de până la 120 Hz și o rată de eșantionare tactilă de 300 Hz, pentru o experiență de utilizare mai fluidă în activitățile zilnice, navigarea web sau alte interacțiuni.

Așadar, HUAWEI nova 10 Pro reprezintă accesoriul perfect prin designul elegant și vine cu o tehnologie revoluționară a camerei foto, transformând orice selfie în artă, dar și cu o baterie puternică și funcții performante ce aduc fluiditate în utilizare. Noul smartphone îndeplinește toate cerințele un tânăr ce vrea să iasă în evidență. Fii curajos și descoperă în ce culori poate fi captată povestea ta!

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 14-10-2022 15:59



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.