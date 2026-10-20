Pleacă de la 14...15 grade în depresiuni și ajung la 23 de grade în sud-vestul României.

În Dobrogea și Bărăgan mai sunt ceva înnorări dimineața, dar cerul se degajează mai târziu. Se domolește și vântul și se încălzește simțitor față de luni, când au fost cel mult 15 grade în Bărăgan. Marți se vor atinge 22 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei o să mai plouă puțin în orele dimineții, dar atmosfera devine plăcută după prânz. Încălzirea vremii se simte și aici. Temperaturile urcă până la 20 de grade, cu 5...6 grade mai mult decât luni.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina ziua a început cu înnorări, ploi slabe și vânt activ. Amiaza aduce însă vreme frumoasă și temperaturi în creștere. După cele 11 grade de luni, marți se vor înregistra în jur de 17 grade. La noapte o să fie ceață în această regiune.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș este ceață acum în zona Maramureșului, unde este și un Cod galben valabil până la 9:30. Apoi se arată soarele și temperaturile câștigă vreo două grade față de ziua trecută. Ajung pe la 20 de grade.

În ținuturile vestice găsim soare, vreme bună și se face mai cald decât ar fi normal la această dată. Temperaturile urcă și aici până la 20 de grade. La noapte vântul devine mai insistent în sudul Banatului.

În Transilvania avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață, mai ales în vestul provinciei. O să mai plouă puțin în prima parte a zilei. Ploile apar în special pe la munte, iar maximele ajung pe la 18 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia urmează o zi de toamnă blândă, cu soare, un vânt destul de liniștit și temperaturi mai ridicate decât ar fi normal. Pe aici se vor atinge cele mai mari valori din țară, în jur de 23 de grade.

Și în ținuturile sudice găsim vreme caldă pentru acest moment al anului. Maximele ating și depășesc ușor 20 de grade, iar în nordul Munteniei pot să apară câțiva nori de ploaie. Asta se întâmplă în prima parte a zilei.

Vremea în București

În București avem o zi însorită și o amiază foarte plăcută, cu 22 de grade în termometre. Acum ar trebui să fie vreo 17 grade. La noapte se lasă ceața și temperatura coboară până la 8...9 grade.

Și miercuri o să fie ceață la începutul zilei. Apoi se arată soarele și se face mai cald decât ar trebui. Maxima ajunge din nou la 22 de grade.

Joi avem vreme schimbătoare. Apar mai mulți nori, iar seara vin și ploile. Scade ușor și temperatura. Vor fi 20 de grade pe la amiază.

Vineri continuă să se răcească și maxima se oprește la 17 grade — o valoare normală pentru data din calendar. Avem o zi cam mohorâtă și o să plouă din când în când.

Vremea la munte

La munte se îndreaptă vremea. Apare soarele, se domolește vântul și se mai încălzește puțin. În prima parte a zilei mai pot să vină câteva ploi slabe, în special în Carpații Orientali și Meridionali.

Miercuri temperaturile continuă să crească și vremea frumoasă cuprinde toată zona montană. Miercuri-noapte, însă, o să plouă în Carpații Occidentali și trecător în Meridionali, iar pe creste se intensifică vântul.

Joi se răcește și ploile se extind în majoritatea masivelor. Pot aduce 20 de litri de apă pe metru pătrat, iar la altitudini mari se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Tot în zonele înalte vântul o să bată tare, cu 90 km/h.

Vineri se mai răcește puțin. Mai vin ceva ploi, în special în masivele sudice și estice, iar temperaturile se apropie de normal.