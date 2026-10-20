Se pare că animalul ar fi sărit peste separatorul dintre sensuri, din direcția caselor. Și a fost filmat în apropiere, cu puțin timp înainte de accident. Autoritățile încearcă acum să afle cui îi aparținea elanul și cum a ajuns pe șosea.
Un elan a sărit în fața unui TIR, la ieșirea din Pitești. Animalul nu a supraviețuit impactului
Accident neobișnuit, în noaptea de luni spre marți, la ieșirea din Pitești. Un elan care rătăcea prin zonă a sărit brusc în fața unui TIR. Șoferul s-a speriat îngrozitor și, din păcate, nu a mai putut evita impactul. Sălbăticiunea nu a supraviețuit.