În sud și în sud-est vedem puțin și soarele, iar la munte se pornește vântul. Maximele pleacă de la 7...8 grade în nordul Moldovei și ajung la 23 de grade în extremitatea sudică.

Vremea în fiecare regiune

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici norii se înmulțesc și o să plouă în unele zone.

Temperaturile cresc și ajung la 22, poate chiar 23 de grade în zona Bărăganului, iar peste noapte se pornește vântul.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme destul de bună, chiar dacă, pe spații mici, o să mai vină o ploaie trecătoare. Vor fi perioade însorite și se mai încălzește față de ziua trecută.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina găsim înnorări persistente. Și pe-aici o să plouă - mai abundent în zona montană, pe unde se intensifică și vântul. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri și vor fi 12 grade în Vaslui.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim tot atmosferă închisă și ploi abundente, care vor lăsa în urmă cantități însemnate de apă - mai ales la munte. Va fi puțin mai cald decât ar trebui, iar temperaturile urcă până la 14 grade.

În vestul țării avem tot o zi mohorâtă. Cerul rămâne acoperit și o să plouă consistent - în special în zona montană. Temperaturile, în creștere față de ieri, ajung la 19, poate chiar 20 de grade în sudul Banatului. Peste noapte vântul se întețește în toată regiunea.

Vremea devine caldă și în Transilvania, pe unde maximele ajung la 18 grade. O să plouă în toată regiunea, iar vântul prinde putere la munte. La altitudini mari vor fi rafale de 100 de km/h. După lăsarea nopții vântul prinde putere și în restul provinciei.

În Oltenia găsim vreme schimbătoare: perioade însorite, dar și înnorări, și ploi în unele zone. În regiunile montane se strâng cantități mari de apă, iar temperaturile cresc față de ziua trecută și ajung la 18 grade.

Și în sudul țării se mai încălzește, iar în Lunca Dunării se pot atinge chiar și 23 de grade - valori FOARTE ridicate pentru luna noiembrie. Și pe-aici se adună norii, însă ploile apar mai ales la noapte.

Vremea în București

În București se încălzește, iar în miezul zilei vor fi în jur de 20 de grade. Se arată, trecător, soarele și nu prea mai sunt semne de ploaie. Urmează o noapte mai caldă decât noaptea trecută, cu o minimă de 10 grade spre dimineață.

Vremea la Munte

Temperaturile cresc și la munte. Se înnorează aproape peste tot și o să plouă - mai abundent în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, pe unde se pot strânge 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul se întețește în majoritatea masivelor, iar la altitudini mari vor fi rafale de 100 de km/h.