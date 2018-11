Vreme de primăvară la munte. Cum au profitat turiștii: "E foarte frumos, am socializat"

Pro TV

Vreme de primăvară, peisaj de poveste şi voie bună - aşa au fost întâmpinaţi , luni, cei care au ajuns la munte.

În judeţul Braşov, mercurul din termometre a trecut de 20 de grade Celsius, aşa că turiştii au pornit în drumeţii, s-au plimbat cu bicicletele şi s-au relaxat pe lângă grătare.

La Pârâul Rece, natura oferă în aceste zile un spectacol unic, iar turiştii au admirat peisajul în timp ce soarele blând i-a răsfăţat. Şi cum tempteraturile sunt ridicate, mulţi s-au gândit la primăvară.

Turist: "E o vreme de primăvară chiar, am văzut lacul cu peşti aici, e peisaj foarte frumos."

Oamenii, veniţi şi din alte zone ale ţării, s-au relaxat la umbra copacilor şi au ascultat foshnetul frunzelor.

Turist: "Am venit 6 persoane, am venit din Iaşi şi am căutat puţină linişte şi a fost foarte frumos aici. Am socializat şi cu alte persoane, lumea e foarte deschisă."

Alţii au încins grătarele. Dar, din păcate, la finalul zilei, unii pleacă şi uită să-şi adune gunoaiele. Autorităţile, deşi sunt anunţate de trecători, de cele mai multe ori nu mai au cui să dea amenzi, cuprinse între 200 şi 2000 de lei.

De vremea frumoasă s-au bucurat şi cei care au ajuns în parcul de aventura din Braşov. Copiii s-au întrecut pe traseele aflate la înălţime, iar cei curajoşi au ales tiroliana.

La prânz, terasele au fost la mare căutare. Şi la îngheţata s-au format cozi la fel ca într-o zi de vară.

Vremea a fost neobişnuit de caldă pentru această perioadă şi în judeţul Harghita - atât luni, cât şi duminica. Potrivit meteorologilor, s-au înregistrat noi recorduri de temperaturi maxime.

