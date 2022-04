În judeţul Vaslui zeci de gospodarii au fost lovite de viituri puternice iar o femeie era cât pe ce să moară înecată. Apa a rupt garduri şi poduri a umplut casele de noroi iar grindina a distrus, culturile. Hidrologii spun că se pot forma viituri pe 20 de râuri.

S-au rupt norii în județul Vaslui. În comuna Roșiești au căzut 80 litri de apă pe metrul pătrat în nici 20 minute. Apoi a lovit cu putere și grindină.

Localnic: ”A venit o furtună, apoi a venit ploaie și apoi perete, gheață și apă multă la vale. La 10 metri nu se vedea nimic. Jumătate de oră a bătut gheață măruntă și deasă, via e distrusă. Ce a prins, a rupt tot".

Localitatea Valea lui Darie a fost cea mai afectată. Aproape 20 gospodării au fost inundate. Apele furioase au smuls garduri şi au luat podețele pe sus. Zeci de păsări au murit înecate.

Petronela Mihăilă, localnică: ”Terminase de semănat, cu totul. Uitați ce e din urmă, acolo ceapa, bobul. Ce a fost semănat e dus. De apă. Nu a rămas nimic".

O femeie a fost la un pas să-și piardă viața în șuvoaiele care au năvălit în curte.

Paraschiva Ciot, localnică: ”Când am îndrăznit să vin încoace, m-a luat apă și m-am agățat cu mâinile de gratii și m-am întors înapoi să nu ia apa. Aici am văzut gardul, am căzut în baltă și n-am știut de mine. Ploua tare, nu se vedea că e sat aici. Era ca negura".

Satul este înconjurat de dealuri și chiar dacă rigolele sunt mereu curățate, nu au făcut faţă viiturii. Apa a distrus şi un pod de ciment care face legătura între două cartiere.

Florin Enea, primarul ciomunei Roșiești: ”La un pod betonat, trainic de ani de zile, uitați ce a putut face apa. Numai cu piciorul se poate trece!"

20 km de drumuri comunale şi sătești sunt acum una cu pământul.

Hidrologii spun că debitele a 20 de râuri între care Someș, Olt, Timiș, Bistrița, Criș sau Siret vor crește și e posibil să apară viituri.

Ploile vor reveni. De 1 Mai ploile se opresc cu excepția zonelor de munte. Temperaturile scad sub normalul perioadei, iar noaptea ajung la zero grade, aşa că la altitudini mari s-ar putea să cadă lapovița.

Vreme mai bună cu câteva reprize de soare, găsim de 1 mai prin regiunile sudice, însă temperaturile nu vor urca mai mult de 19 grade.