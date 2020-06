Vijelia a făcut prăpăd în Galați. Zeci de solarii au fost distruse în urma furtunii

A fost prăpăd în comună Matca, din judeţul Galaţi. Unul dintre cele mai mari bazine legumicole din ţară a fost lovit de o furtună, iar vijelia puternică a lăsat în urmă un dezastru: zeci de solarii cu roşii şi castraveţi au fost făcute una cu pământul.

Unii localnici spun că s-au format vârtejuri de praf cu aspect de tornadă care au rupt stâlpii de susţinere ai serelor şi i-au aruncat la zeci de metri distanţă. Primarul a cerut sprijinul ministerului Agriculturii.

Miercuri seară, în jurul orei 17, a început să plouă uşor şi nimic nu anunţa dezastrul care urma să se întâmple. Cerul s-a înnegrit şi, dintr-o dată, a început o furtună cumplită. În mai puţin de jumătate de oră, zeci de solarii erau la pământ.

Stâlpii de lemn din structura de rezistenţă a solarului au fost rupţi ca nişte scobitori. Legumicultorii nu au apucat nici măcar să culeagă roşiile, care, iată, sunt aproape coapte, iar dăuna este totală.

Familia Negruț este una dintre cele mai afectate. Are solariile în marginea satului şi acolo a lovit cel mai puternic vijelia. De teamă să nu fie răniţi, bieţii oameni s-au adăpostit pe unde au putut.

Gelu Negruț, legumicultor în comuna Matca: "În vale, am oprit, că nu mai puteam să continui cu maşina. Am zis că-mi răstoarnă duba. Mă ducea forţat în porumb. Şi am oprit, am stat două minute, trei, de s-a liniştit şi, după aceea, când am venit aici, am văzut că-I dezastru tot."

Oamenii s-au temut pentru vieţile lor. Acum se gândesc disperaţi că vor fi nevoiţi să se împrumute de bani, dacă vor mai avea curajul să refacă solariile.

Primarul a luat legătura cu Direcţia pentru Agricultură din Galaţi şi Ministerul Agriculturii şi speră ca oamenii afectaţi să fie susţinuţi. Solariile ridicate pe structura de lemn, aşa cum au toţi legumicultorii din Matca, nu pot fi asigurate, aşa că oamenii nu au de unde să recupereze niciun leu.

Deocamdată autorităţile locale centralizează datele de la oamenii care vin să anunţe pagubele la primărie. Până acum, este ştiut faptul că au fost afectate aproximativ cincisprezece hectare de solarii, care ar fi produs mii de tone de legume.