Un val de ger arctic ajunge în Europa. Temperaturile vor scădea dramatic și în România

Două valuri de frig vor ajunge în Europa săptămâna viitoare. Masa de aer rece va ajunge inclusiv în zona Mediteraneană, dar și în nordul Africii, informează severe-weather.eu.

Nordul și vestul Europei vor înregistra scăderi ale temperaturilor începând de vineri, după care masa de aer polar se va răspândi dinspre Oceanul Atlantic spre centrul și nord-estul Europei, afectând în special Peninsula Scandinavă, Marea Britanie și Irlanda, dar și țările din centrul și estul continentului.

Duminică, gerul va ajunge și în Balcani. Temperaturile vor scădea inclusiv în România, urmând să scadă chiar și cu 10 grade de sâmbătă până duminică.

A very first Arctic outbreak of the autumn will blast across Europe early next week. Much, much colder weather will advect all the way across E-CNTRL Europe including Balkan peninsula and will also be pushed into far south Medtierranean and north Africa. https://t.co/AxnOjSSmaY pic.twitter.com/FjLnpjfnTE