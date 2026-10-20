Săptămâna 19 – 26 octombrie

În perioada 19–26 octombrie, temperaturile se vor situa ușor peste valorile specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României, cu abateri mai pronunțate în nord-est. În același interval, regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile, mai ales în nord-estul țării.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

Pentru săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, meteorologii estimează că temperaturile medii vor rămâne ușor peste cele normale în cea mai mare parte a României, în special în regiunile nord-estice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 2 – 9 noiembrie

În intervalul 2–9 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a țării, apropiate de valorile obișnuite.

Săptămâna 9 – 16 noiembrie

Tendința se va menține și în săptămâna 9–16 noiembrie. Mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României, iar precipitațiile se vor încadra în jurul valorilor normale în toate regiunile.