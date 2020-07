Previziuni alarmante ale meteorologilor, despre creșterea temperaturilor la nivel global

Vremea la nivel mondial va continua să se încălzească în următorii cinci ani, iar temperaturile ar putea chiar să depăşească temporar cu 1,5 grade Celsius valorile din perioada pre-industrială, a anunţat recent Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM).

OMM a precizat că există un risc de 20% ca temperaturile medii anuale, care variază de la an la an, să depășească pragul de 1,5 grade Celsius în orice an între 2020 şi 2024, potrivit Agerpres.

În acelaşi timp, valorile de temperatură din fiecare dintre aceşti ani este ''posibil'' să fie cu cel puţin 1 grad Celsius peste cele din perioada pre-industrială, efectele fiind resimţite în aproape fiecare regiune.

Africa de Sud şi Australia, care s-au confruntat anul trecut cu incendii de vegetaţie ce au ars suprafeţe de milioane de acri, ar putea avea condiţii mai aride decât de obicei până în 2024, în timp ce regiunea Sahel din Africa va fi probabil mai umedă, a notat OMM. Europa este posibil să se confrunte cu mai multe furtuni, în timp ce nordul Atlanticului de Nord va fi mai vântos.

Aceste proiecţii fac parte dintr-un nou demers al OMM de a furniza prognoze pe termen mai scurt privind tiparele temperaturii, precipitaţiilor şi vântului pentru a ajuta statele să fie la curent cu modul în care schimbările climatice pot perturba modelele meteorologice, notează Reuters.

Cu toate acestea, pe termen lung, lumea nu va atinge probabil pragul de 1,5 grade Celsius cel puţin încă un deceniu.

În prezent, tendinţa pe termen lung este ca temperaturile medii la nivel global să fie de aproximativ 1,2 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale, a declarat Michael Mann, climatolog la Universitatea Penn State din Statele Unite.

''În acest moment, ne aflăm în mijlocul unei fluctuaţii pozitive, cu temperaturi la nivel global de aproximativ 1,4 grade Celsius peste nivelul pre-industrial", a precizat Mann.

''Nu ne aşteptăm ca acest nivel de încălzire să persiste. Ne aşteptăm ca în următorii doi ani temperaturile să scadă din nou spre sau sub tendinţa generală", a adăugat el.

Potrivit lui Marcelo Mena, fost ministru al Mediului în Chile, în prezent director al Centrului pentru Acţiuni Climatice în cadrul Pontificia Universidad Católica din Valparaiso, chiar şi creşterile valorilor de temperatură pe termen scurt pot declanşa evenimente meteorologice extreme, care ar putea exercita o presiune şi mai mare asupra statelor care se luptă deja cu pandemia de coronavirus.

''Vom avea ani cu temperaturi mai mari decât proiecţiile şi ani cu temperaturi mai mici, dar faptul că există această creştere în acest context ne demonstrează că unele dintre aceste evenimente simbolice sunt mai posibile decât se preconiza", a adăugat el.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!