Deși nu au fost emise avertizări, bucureștenii se vor confrunta cu un cer predominant noros, ploi temporare, dar și cu o încălzire a vremii față de normele climatologice ale perioadei.

În prima etapă a intervalului, respectiv de pe 16 noiembrie, de la ora 10:00, până pe 17 noiembrie, la ora 08:00, cerul va fi mai mult noros. Meteorologii anunță ploi temporare atât în prima parte a zilei, cât și pe parcursul nopții, cantitățile de apă estimate urmând să se situeze între 2 și 5 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu o intensitate slabă până la moderată. Termometrele vor indica o temperatură maximă de aproximativ 10 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va încadra între 5 și 6 grade.

Ziua de 17 noiembrie, marți, va aduce o schimbare în evoluția temperaturilor, valorile termice urmând să se situe peste cele specifice acestei date din calendar. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, urmând să se înnoreze din nou spre noapte, iar vântul va continua să bată slab și moderat. Maxima termică va urca în jurul valorii de 15 grade Celsius, iar minima va fi cuprinsă între 5 și 8 grade.

Pentru ultima parte a prognozei, miercuri, intervalul 18 noiembrie, ora 08:00 – 20:00, specialiștii ANM prevăd un cer mai mult noros și ploi slabe, temporare. Se vor acumula cantități de apă de 1-4 l/mp, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va menține la valori ridicate, ajungând la 15-16 grade Celsius.

Autoritățile meteorologice subliniază că, pentru acest interval de trei zile, în Capitală nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare. Totuși, ANM precizează că prezentul mesaj va fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.