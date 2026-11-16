Vântul agită atmosfera în sudul Banatului și în Moldova, cu viteze de 50...70 km/h, iar maximele se vor situa între 6 grade în nordul Olteniei și 15 grade în vestul și în sud-estul țării.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera închisă. Este posibil să vină și câțiva stropi de ploaie, iar vântul va fi ceva mai activ. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge la 14...15 grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit toată ziua, dar șansele de ploaie sunt destul de mici. Vântul agită atmosfera și se încălzește și pe aici.

În nordul Moldovei și în Bucovina, se anunță vreme mai bună. Apare soarele, dar vântul va fi destul de insistent. Temperaturile mai cresc puțin și vor ajunge la 11 grade la Piatra-Neamț.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, atmosfera va fi mohorâtă. Din când în când o să plouă slab în Maramureș și se mai încălzește față de duminică. După prânz vor fi 11...12 grade.

În vestul țării găsim tot vreme închisă și ploi în Banat și în Crișana, pe unde se pot acumula cantități de apă de 15 litri pe metru pătrat. În sudul Banatului, vântul o să bată cu 70 km/h, iar temperaturile cresc ușor.

În Transilvania, acum dimineața este frig mai ales în depresiuni, pe unde a apărut și puțină ceață. Pe parcursul zilei, cerul rămâne acoperit și o să plouă doar izolat. Se mai încălzește față de duminică, iar în vestul provinciei se ating 12 grade.

Vremea în Oltenia

În Oltenia se anunță o zi mohorâtă, cu ploi în multe zone, care pot lăsa în urmă 15 litri de apă pe metru pătrat. În zonele de munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Temperaturile, comparabile cu cele de ieri, vor ajunge la 9 grade.

Și în ținuturile sudice găsim mulți nori, câteva ploi, iar temperaturile mai cresc puțin și vor ajunge la 12 grade la Giurgiu.

Vremea în București

În București, cerul rămâne acoperit, mai vin câțiva stropi de ploaie și după prânz se vor înregistra în jur de 11 grade.

Marți se mai încălzește puțin și se vor atinge 15 grade. Predomină vremea frumoasă, iar vântul devine puțin mai activ.

Miercuri avem încă o zi cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit la această dată. Atmosfera va fi schimbătoare, o să picure puțin, iar vântul va sufla moderat.

Joi vremea rămâne caldă pentru această perioadă. Maxima va ajunge la 18 grade. Cerul rămâne acoperit de nori și, din când în când, o să mai plouă slab. În noaptea de joi spre vineri, vântul va bate cu 40...45 km/h, iar minima va ajunge la 9 grade.

Vremea la munte

La munte, în prima parte a zilei o să picure puțin în Carpații Meridionali. Către seară ploile se vor extinde dinspre vest în toată zona montană, iar în Occidentali se pot acumula 25 de litri de apă pe metru pătrat. La altitudini mari o să ningă și se va depune un strat de zăpadă de până la 5 cm în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Vântul va avea intensificări la altitudini mari, cu rafale de 70...90 km/h.

Marți temperaturile continuă să crească. În prima parte a zilei, izolat mai vin câțiva stropi de ploaie, dar mai târziu ploile vor cuprinde majoritatea masivelor. Se pot acumula 35 l/mp, iar la altitudini mari vântul o să bată cu 80...100 km/h.

Miercuri se face mai cald în masivele estice. Ploile se vor extinde și vor cuprinde treptat majoritatea zonelor de munte. La altitudini mari, trecător vor fi precipitații mixte, iar vântul va avea intensificări, cu rafale de 60...80 km/h.

Joi se anunță încă o zi cu temperaturi peste normalul perioadei. Înnorările persistă, o să plouă din când în când în masivele sud-vestice, iar în noaptea următoare și în celelalte masive. Vântul prinde putere la altitudini mari, iar în Carpații de Curbură se vor depăși 60...70 km/h.