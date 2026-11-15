Intensificări ale vântului vor fi şi în restul Banatului şi în Moldova. În Bucureşti, cerul va fi variabil, iar temperatura apropiată de normalul perioadei, relatează News.ro.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă de duminică, de la ora 10.00, până luni, la ora 20.00, în judeţul Caraş-Severin.

"În intervalul menţionat, în judeţul Caraş-Severin, local şi temporar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h", a arătat ANM.

Intensificări ale vântului, cu viteze în general de 45...50 km/h, vor fi şi în restul Banatului şi în Moldova.

În zona municipiului Bucureşti, duminică vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, mai mult noros în cursul nopţii, iar vântul va sufla slab până la moderat. La începutul intervalului va fi ceaţă. Temperatura maximă va fi de 9-11 grade, iar cea minimă de 2-4 grade.

Luni, cerul va fi mai mult noros şi trecător vor fi condiţii de ploaie slabă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade.