Ioana Nicolaie a donat cărți de 50.000 de euro școlilor. „Practic, ne educăm copiii în mileniul III fără acces la carte”

Ioana Nicolaie a reușit performanța să doteze cu cărți biblioteci din toată țara. Fondatoarea fundației Melior a înțeles cât de importantă este cartea în formarea copiilor, mai ales atunci când aceștia pot citi autori contemporani.

Îngrozită de situaţia catastrofală din bibliotecile şcolare, Ioana Nicolaie, scriitor, profesor şi fondatorul Fundaţiei Melior a început să doteze cu cărţi școli din toată ţara. Copiii învaţă doar despre scriitori morţi, nu ştiu că există scriitori vii, în biblioteci ori nu există cărţi ori există doar serii din anii ’50, ori asta este inimaginabil. Nu ne putem educa copiii în mileniul III cu cărţi prăfuite, acum când noi luptăm cu tehnologia.

Până acum a dotat biblioteci cu peste 7.500 de cărţi în valoare de 50 de mii de euro.

Invitată la emisiunea “Viitor cu clasă” alături de Roxana Hulpe - corespondent Știrile PROTV, Ioana Nicolaie a povestit și cum a reuşit să-şi trasforme băiatul, pe Gabriel, într-un bun cititor.

„Fiecare părinte trebuie să adopte o regulă: copilul începe să citească de la câteva luni, continuăm să citim cu el seară de la seară până la 14 -15 ani, apoi intervine şcoala, care însă nu face nimic’’.

Ioana Nicolaie: „E vorba de o situaţie care arată în felul următor: De-a lungul şi de a latul ţării nu mai există biblioteci şcolare în foarte foarte multe locuri, practic ne educăm copiii în mileniul 3 fără acces la carte, nu-mi imaginez cum se face educaţie. Nu există acel spaţiu în interiorul şcolii unde să meargă copilul şi nu doar să ia o carte, ci să aibă cartea cea mai frumoasă, un om care îl îndrumă, neexistând bibliotecă, nu există deloc.”

Roxana Hulpe: Nici teoretic?

Ioana Nicolaie: „Eu vorbesc de un spaţiu care nu există în şcoală. O altă situaţie este în care biblioteca există, dar ea e un fel de schelet din ăsta istoric de dinozaur pentru că nu are nimic viu în ea, e doar cu cărţi de dinainte de 89, în biblioteci am găsit serii de cărţi dinainte de 50, aşa ceva e inimaginabil şi acolo nu există niciun interes, niciun copil nu merge acolo să ia o carte, totul e prăfuit, urât, e oribil, nici eu nu aş merge acolo. Am pornit în momentul în care la Evaluarea Naţională, că tocmai ne apropiem de ea şi e un mare stres pentru părinţi şi elevi, s-a dat un subiect de un cinism fantastic, era aşa: povestiţi întâlnirea cu un scriitor: ori cei mai mulţi copii nu ştiu că există scriitori vii, ei învaţă la şcoală doar scriitori morţi.... la Bacalaureat copiii vor da numai scriitori care sunt de acum 80 de ani, cel mai recent e de acum 80 de ani, aceşti copii sunt adulţii tineri care ar trebui îndrumaţi cultural şi e vina şcolii şi al sistemului. ''

Roxana Hulpe: Știu că dumneavoastră aveți un băiat, Gabriel. Cum aţi făcut ca el să fie un bun cititor?

Ioana Nicolaie: „Aici este o reţetă ...”

Roxana Hulpe: A fost responsabil şi Mircea Cărtărescu, soţul?

Ioana Nicolaie: „Şi mediul contează, dar e un tip de educație, e extraordinar de simplu, părinţii să nu lase copilul de la 5 luni în fata telefonului, copilul trebuie să stea controlat în faţa ecranelor până la 14-15 ani, el a avut un control de tipul acesta... nu stai mai mult de o oră sau două în faţa ecranului. Contactul pe care noi trebuie să îl avem cu copiii de când sunt mici, cititul, începe de la câteva luni, când îi arăţi pe cartonaşe lumea.

(...)

La doi ani jumate, unui copil poţi să-i citeşti o carte cu toată bucuria şi copilul nu doar că înţelege ci învaţă pe de rost. Şi după aceea copilul trebuie continuat până la clasa a III-a. Și după aceea sigur copilul continuă singur și apoi intervine școala, până acum am zis ce face părintele și apoi despre ce nu face școala, și îmi pare rău să o spun, are ultima grijă educarea culturală a copilului, un copil nu e crescut în școală să iubească literatura.”