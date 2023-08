Zborurile anulate, câștigul altora. Din ce în ce mai mulți oameni au început să-și organizeze vacanța cu autocarul

Îi încântă faptul că tarifele sunt prietenoase cu portofelul, și chiar dacă drumul durează mai mult, călătoresc în condițîi civilizate. Pentru că este cerere, pe unele rute, s-au dublat cursele.

Ligia Tudor își planifică din iarnă fiecare vacanță. Merge cu autocarul și în timp s-a împrietenit cu mulți dintre cei întâlniți în călătoriile sale. Următoarea lor destinație este Istanbul.

Ligia Tudor, turistă: „Eu sunt singură și socializăm foarte bine. Mi-am făcut prieteni, cei de lângă mine sunt prieteni din excursie și am venit în această excursie că să ne întâlnim din nou, fiindcă nu ne dă voie serviciul altfel. Am văzut 29 de țări din Europa, cam tot. Nu am fost cu avionul decât în Maroc pentru că nu am avut încotro."

Turist: „Cu autocarul e mult mai lejer, chiar dacă se parcurge o distanță într-un timp un pic mai lung. De exemplu, Istanbulul, unde mergem noi acum, de abia reușește să se ridice avionul și coboară, face o oră.''

Turist: „Mergem mai mult cu autocarul pentru că vedem mai mult. ''

Gheorghe Munteanu, ghid turistic: „Mergem la Istanbul, Capitala a patru imperii și traversăm Bulgaria, cam 14 ore de mers. În autocar avem 55 de turiști.

Reporter: Cât de des au loc cursele astea cu autocarul?

Gheorghe Munteanu, ghid turistic: Săptămânal, uneori și de două ori pe săptămână.”

O singură companie a transportat vara trecută peste 145.000 de turiști români și bulgari. Anul acesta au fost și mai mulți.

Alexandra Constandache, reprezentat companie de transport: „Am introdus rutele spre litoralul bulgăresc, spre litoralul din Grecia. Și anul acesta am rămas chiar uimiți că toate autocarele sunt pline. Oamenii înțeleg că poate fi foarte avantajos, foarte rapid, practic și pot face și economii pentru că nu mai plătesc o noapte de cazare. Foarte mult rute sunt noaptea și ajung dimineața la destinație.”

De exemplu, o călătorie dus întors București-Salonic, la finalul lunii august costă în jur de 300 de lei. Drumul până acolo durează 14 ore, însă pasagerii care nu dorm au acces la internet.

În prețul biletului intră o geantă de mână, dar și un troler, care în funcție de companie poate cântări între 20 și 50 de kilograme.

Cel mai ieftin zbor către Salonic în aceeași perioadă costa peste 700 de lei fără bagaj de cală inclus.

Cosmin Vasile, reprezentat agenție de turism: „Cele mai căutate destinații pe partea de transport cu autocarul, trebuie să amintim Bulgaria, Grecia, dar și Turcia. Dacă vorbim de Grecia, destinațiile cu autocarul sunt cele din partea de nord a Greciei, aici amintin Halkidiki, Thasos, dar și Riviera Olimpului. Șapte, poate chiar opt autocare pe săptămână pe partea de Nord a Greciei. Sunt 400, poate 500 de persoane pe care le transportăm săptămânal cu autocarul către Grecia.”

Sunt condiții prielnice ca numărul celor care aleg autocarul să crească în continuare. De la lună la lună, biletele de avion sunt tot mai scumpe fară să existe prea multe garanții că zborurile nu vor fi anulate.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, luna trecută biletele de avion s-au scumpit cu 11 procente. Dacă ne raportăm, însă, la tarifele de la începutul acestui an, creșterea este și mai mare. În doar șapte luni, biletele de avion sunt mai scumpe cu 44%.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 19-08-2023 00:00