„Am plătit 530 de dolari pentru o noapte. Regret”. Cum arată „palatul roz al Pacificului”, cel mai faimos hotel din Hawaii

Turista, împreună cu mama ei, s-a cazat la The Royal Hawaiian, supranumit „palatul roz al Pacificului”,

Iconicul hotel cu 528 de camere este renumit pentru fațada sa roz și cocktailurile delicioase pe care le servește. De asemenea, este unul dintre primele hoteluri din centrul orașului Honolulu, situat chiar în inima plajei Waikiki.

Getty

În plus, The Royal Hawaiian face parte din Marriott International's Luxury Collection, ceea ce înseamnă că este considerat un loc deosebit, unic în lume.

„Ținând cont de toate acestea, așteptările mele erau mari pentru această stațiune de cinci stele, dar nu sunt sigură că șederea mea a meritat. Am rezervat o cameră în aripa istorică a hotelului”, a povestit femeia, conform Business Insider.

Femeia a rezervat cea mai ieftină cameră din hotel, pentru care a plătit 480 de dolari pentru o noapte.

„Am ales să rezerv cea mai ieftină cameră disponibilă, care s-a dovedit a fi o cameră standard cu două paturi duble în Historic Wing. 480 de dolari pentru o noapte, plus o taxă de resort obligatorie de 50 de dolari. Odată ce mi-am văzut camera, nu am fost impresionată. Arăta foarte elementară și destul de învechită - mai ales din cauza covorului cu model. Nu avea lumină naturală. Am fost un pic dezamăgită de ceea ce am primit în bugetul meu, chiar dacă camera nu a fost chiar ieftină. A pălit în comparație cu camerele în care am stat la alte hoteluri de lux”, spune turista.

The Royal Hawaiian / Booking

Pentru sejurul ei de o zi, turista a plătit în total 530 de dolari.

„Nu cred că pot justifica un nou sejur acolo. Locația hotelului a fost drăguță, dar nu am fost impresionată de camera mea, care părea foarte învechită. Pentru același preț sau pentru câteva sute de dolari în plus, aș putea sta undeva cu camere mai luxoase. Cu siguranță mă voi întoarce la barul The Royal Hawaiian, dar nu voi mai sta din nou ca oaspete peste noapte”, a povestit turista.

