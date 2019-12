Vama Buzăului, o oază de liniște. Localnicii și-au transformat casele în restaurante

Vă invităm într-o oază de liniște cu peisaje parcă pictate. Este vorba despre Vama Buzăului, o localitate tot mai căutată de cei dornici să se relaxeze.

Dar cum oaspeții nu prea aveau unde să mânânce în zonă, oamenii locului și-au transformat casele în mici restaurante, unde pregătesc mâncare tradițională din ce au mai bun prin bătătură.

Aceste puncte gastronomice funcționează după o regulă simplă - când sunt acasă gospodării, mănâncă și turiștii.

Cu zâmbetul pe buze - așa sunt primiți turiștii care ajung în Vama Buzăului, o comună cu peisaje de poveste, unde liniștea e la ea acasă.

Zona atrage tot mai mulți oaspeți dornici să scape măcar pentru câteva zile de aglomerația din orașe, iar localnicii au profitat de ocazie și i-au găzduit.

Cum musafirii nu prea aveau unde să își astâmpere foamea, unii dintre oamenii locului și-au deschis și puncte gastronomice. Un exemplu este Alexandra, care s-a apucat de treaba în urmă cu două luni.

Alexandra Buzea, gospodină: „Turiștii când veneau nu aveau unde să mănânce și de aceea am ales să intru și eu în proiectul acesta, gastro local. Să oferim turiștilor produse bio, preparate la noi în gospodărie.”

Ingredientele, de la carne până la legume și fructe, sunt din gospodăriile localnicilor.

Și Alina are o pensiune cochetă în centrul comunei, însă oaspeții erau până de curând nevoiți să meargă în altă parte pentru a mânca. Așa că, în două luni, femeia a obținut certificatul de producător și avizul de la Direcția Sanitar-Veterinară și și-a deschis un punct gastronomic local, spre încântarea celor care ii trec pragul.

Alina Tonie, gospodină: „Era dificil ca de unul singur să începi să te autorizezi pentru a servi masa, tip restaurant sau dotările și actele necesare sunt foarte costisitoare.”

În localitate există zece astfel de puncte gastronomice, iar când proprietarii sunt acasă, pe porțile gospodăriilor este afișat meniul.

Nicoleta Burlac, gospodină: „Mi-a plăcut ideea de a servi turiștii din mâncarea pe care o pregătim noi.”

Reporter: „Dacă nu era să fie proiectul asta, v-ați fi gândit să va deschideți un restaurant? Aveați ideea asta în minte?”

Nicoleta Burlac, gospodină: „Nu, chiar acum nu.”

Tiberiu Chirilaș, primar Vama Buzăului: „În anul 2017 am avut 20.000 de intrări în rezervația Valea Zimbrilor, Vama Buzăului. În 2018 am dublat acest număr, am ajuns la 40.000. Iar la sfârșitul lunii septembrie aveam deja 50.000 de intrări.”

Prețul unui meniu complet - cu supă sau ciorbă, fel principal, deșert și băutură - ajunge până la 60 de lei.