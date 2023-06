Vacanțele în străinătate s-au scumpit, indiferent de destinație. Cât costă acum un sejur în Grecia

Tarifele au crescut și cu 20 la sută față de 2022, atât pentru biletele de avion cât şi pentru cazare sau mâncare.

Cheltuielile vor fi semnificative, indiferent dacă alegeți Grecia, Spania, Franța, Italia, sau Portugalia.

Iubită de mulţi români Grecia ne aşteaptă anul acesta cu preţuri mai mari că vara trecută. O să daţi în plus cel puţin 2 euro şi jumătate pentru orice. O bere la tavernă costă şi 5 euro, iar o cafea 4. Românii care au ajuns deja acolo confirmă.

Mihaela Baidoc, româncă stabilită în Zakynthos: "O masă de două persoane cu 50 de euro. Poate să ajungă și la 70 de euro. În momentul de față o vilă cu trei camere este la 260 euro pe noapte. În august o vilă cu 3 dormitoare e 380 euro pe noapte".

Adriana, turistă în Insulele Ciclade: "Preţurile sunt undeva la 20 la sută mai ridicate. Pe plajă o cafea poate fi undeva la 4 euro sau chiar 5, iar dacă e la o tavernă cu view spectaculos chiar 8-9 euro".

Şi dacă alegeţi Portugalia trebuie să vă calculaţi foarte bine bugetul de vacanță.

Marian călătorește în toată lumea și ține evidența chetuielilor. A constatat cu surprindere ca anul acesta, concediul din Madeira, îl costă dublu față de 2022.

Marian Marcel, vlogger de călătorie: "De regulă în Europa eu zburam foarte ieftin, gen 10 euro. Sub 60-70 euro de persoană nu am mai găsit. Cazările noi le găseam undeva la 50 euro, acum sub 100 euro nu mai găsim. Mașina de închiriat o găseam undeva la 15-20 euro pe zi, acum nu am reușit să luăm fără 50 de euro pe zi".

Iată ce spune şi Raluca. Ea a fost săptămâna trecută la Milano.

Raluca Mureşan, specialist în turism: "S-a scumpit inclusiv taxa de toaletă la Dom, de la 1 euro s-a făcut 2 euro. Intrările la muzee s-au scumpit. O masă de două persoane e în jur de 50-60 euro chiar pentru un prânz".

În Spania, pentru cina pentru care dădeaţi 40 de euro, mai puneţi 5 în plus. Pe plajă, veți plăti pentru o bere cel puţin 3 euro.

Închirierea unei maşini pentru o zi porneşte de la 15 euro, iar pentru a practica sporturi nautice avem nevoie de 50-70 de euro pe zi.

Franța e şi mai scumpă. O cină la restaurant pentru două persoane costă măcar 60 de euro, iar o bere pe plajă este de două ori mai scumpă decât în Spania, de exemplu.

Ca să păstraţi cheltuielile sub control, specialiştii vă recomandă să prioritizați lucrurile care vă plac. Dacă, de pildă, petreceţi la plajă toată ziua puteți aloca un buget mai mic pentru cazare sau să folosiți transportul în comun, în loc să închiriați o mașină.

Dată publicare: 07-06-2023 19:24