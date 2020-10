Turismul viticol este la mare căutare printre turiștii români. Cât costă un sejur

Vă invităm la o plimbare pe dealurile arămii pline de ciorchini pârguiți din zona viticolă a Prahovei. La tot pasul o să găsiți crame și conace cochete, dar și gazde, gata să vă dezvăluie drumul vinului din vie până în pahar.

Sabin Băniță, reprezentant cramă: "Avem cabernet, plantaţie din 2009, poziţionată tocmai strategic pentru a valorifica acest teroar. Suntem la 450 de metri altitudine. Eh, cu cât va intra în supracoacere o să observăm o paletă cromatică deosebită în întreaga plantaţie".

Andreea Marc – turist: " Nu e musai de băut alcool, ci este de degustat, este de educaţie, este vorba de experienţă până la urmă de a asocia mâncarea cu vinurile".

Degustarea reprezintă un moment-cheie al acestei experienţe.

Irinel Macici, Organizator de tururi: "Cât costă, depinde de cramă, fiecare are un pachet de degustare în funcţie de câte vinuri deguşti între 70, 100, 150 de lei pe cramă".

Dacă vreţi o cramă doar a dumneavoastră pentru o zi, pe aceasta, de pildă, o puteţi închiria cu tot cu grădină şi grătar.

Mihaela Du Poix, Proprietar cramă: "Faptul că oamenii pot veni să ne vadă la noi acasă întâi şi întâi că ne personalizează produsele şi ne ajut foarte mult şi în al doilea rând există şi acest acces către vinurile noastre şi altfel decât în HORECA”.

Printre rândurile de viță de vie vă puteţi relaxa privind apusul, cu un pahar de vin sau de must în mână.

Marcel Pascu, Coproprietar cramă: "Must party, în care bucuria că am cules via şi că totul a decurs foarte bine, trebuia să o sărbătorim într-un anumit fel şi avem invitaţi prieteni".

Nici mâncarea nu este lăsată la întâmplare.

Cătălin Buganu, chef: "Pentru vinul roşu biftec tartar, am pregătit cotlet de berbecuţ, antricot de vită în ierburi aromatice, pui la ceaun pentru vinul alb".

În cazul în care vreţi să vă prelungiţi escapada, puteţi pune capul pe o pernă în odaia unui conac boieresc.

Iuliana Duță, Reprezentant conac: "Camerele pornesc de la 309 lei cu micul dejun inclus".