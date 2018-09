Traseu de biciclete cu opere de artă, în Timişoara. Reacţia localnicilor

Pro TV

Zeci de bicicliști, răsfățați de soarele prietenos, au pedalat prin Timişoara, iar pe traseul de câțiva kilometri au avut zece opriri.

Și nu au poposit doar pentru a se odihni, ci și pentru a admira instalații artistice. Timp de zece zile, în tot atâtea cartiere din Timişoara, au fost expuse diferite instalaţii artistice în cadrul proiectului "Memoriile Cetăţii". Creaţiile au fost admirate şi de bicicliştii care au pornit ieri la plimbare, pe două rotzi, prin oraşul de pe Bega şi au făcut câte un popas pentru o experienţă unică.

Ajunşi, de pildă, la "capsula timpului", vizitatorii au fost încurajaţi să-şi spună povestea prin fotografii.

Paula Duţă, artist: "Am încercat să fac o capsulă a timpului. Pe tot parcursul perioadei eu am desenat pe exterior şi am invitat oamenii să îşi lase amintiri, înscrisuri, desene în interiorul capsulei timpului. Copiii au fost cei mai entuziasmaţi."

De altfel, la fiecare oprire, bicicliştii au fost întâmpinaţi de artişti care le-au dezvăluit secretul din spatele creaţiilor."Am îmbrăcat cilindrul în folie de oglindă, oglinda flexibilă, atât pe exterior, cât şi pe interior, iar în interior noaptea puteţi să vedeţi în alfabetul braille basmul "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte”, spune Andreea Medar, artist.

Evenimentul, care a îmbinat arta cu mersul pe bicicletă, face parte din proiectele văzute ca o pregătire pentru anul 2021, când Timişoara va fi Capitala Culturală Europeană.

