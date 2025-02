România, mai accesibilă pentru turiști după intrarea în Schengen. 80% vin cu mașina. Care e cel mai apreciat loc

Eliminarea controlului de la granițe a făcut mai accesibilă țara noastră pentru turiștii din Ungaria, Austria sau Germania.

Unele orașe îi așteaptă cu reduceri la restaurante, cafenele și la obiective turistice.

Acest bărbat a venit din Munchen la Timișoara cu mașina, știa că nu mai trebuie să aștepte cu orele la frontieră. A putut vizita astfel și zonele rurale.

Bernd Kaube - turist din Germania: „Pentru mine a fost o impresie frumoasă, chiar dacă satele din apropierea frontierei sunt sărace, dar am vrut să văd natura și situația din teren”.

Karina a călătorit de această dată cu avionul. Plănuiește să vină în curând și cu mașina, ca să viziteze mai multe orașe, nu doar Timișoara.

Karina: „Sunt din Germania și de fiecare dată când merg în Italia sau Franța merg cu mașina. Avantajul principal este bagajul, pot să iau cu mine absolut ce vreau și e confortabil, pot să plec de acasă când vreau, nu să mă țin de un program, cum este cu avionul”.

Datele oficiale arată că cei mai muți turiști străini care ne vizitează sunt din state ale Uniunii Europene. De altfel, dintre cei 2.4 milioane înregistrați anul trecut, peste 82% au venit cu mașina. Numărul lor ar urma să fie mai mare anul acesta, pentru că nu mai așteaptă la granițe.

Simion Giurcă - consultant în turism: „Atâta timp cât mai e un punct de control la vamă, ești puțin mai limitat. În momentul în care el a dispărut, cum e acum cu Schengen, poate să fie o motivație în plus.2:30 România este tot mai apreciată ca destinație, pe cât de culturală, pe atât de naturală. Ne-am trezit cu un obiectiv turistic în mare trend: Via Transilvanica, care a fost lăudată și apreciată pentru că este exact ce caută lumea astăzi. Sunt o mulțime de experiențe turistice pe care nu le pot găsi în alte țări”.

Ludovic Satmari: „Deja de câțiva ani de zile mulți descriu România ca un Hidden jam, ca o perlă ascunsă, nestemată de care acum află, asta și din cauza imaginii proaste pe care am avut-o, dar neadevărată. Dacă vin pentru un weekend, de multe ori se mulțumesc cu un oraș. Dacă vin pentru o săptămână sau mai mult, atunci vizitează mai mult, vizitează o regiune sau mai multe regiuni”.

Multe orașe au oferte atractive pentru vizitatori. La Oradea, turiștii care au cel puțin două nopți de cazare în oraș au acces gratuit la muzee, nu plătesc transportul local și au discount-uri la diferite cafenele și restaurante.

Alex Chira - director Visit Oradea: „Turiștii străini sunt extrem de încântați de această campanie, fiindcă vorbim de turiști care sunt foarte bine documentați și care apelează de fiecare dată, în timpul fiecărei vizite, și la o activitate culturală. Iar acum, în contextul intrării României în Schengen rutier, cu atât mai mult”.

Linda Seres - proprietara unei cafenele: „Noi am fost prezenți în fiecare an, în care au scos aceste promoții și reduceri pentru turiști. Și e foarte benefic, pentru că îi atrage pe oameni la noi în local și, an de an, am văzut o creștere”.

Turist: „Mi se pare o idee foarte bună, foarte importantă, pentru noi, că turiști”.

În medie, un turist se cazează în România două nopți.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: