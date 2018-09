Reacția unei turiste din Germania care a ajuns în Hunedoara: ”A fost greu”

Cei care nu şi-au "risipit" zilele de concediu pot merge să viziteze Deva şi împrejurimile ei. Cetatea cocoţată în vârf de deal, renovată în urmă cu doi ani, are legende împletite cu poveşti reale, într-un cadru de basm.

În zonă puteţi înnopta în conace liniştite. Mai avem însă de învăţat la capitolul promovare, spun turiştii care cred că un astfel de loc binecuvântat ar trebui valorificat cu mai multă grijă.

Construită în secolul al XIII-lea pe ruinele unei fortificaţii dacice, cetatea Devei este încărcată de legende, şi până azi reuşeşte să farmece trecătorii şi turiştii. Unii regretă totuşi că nu pot vedea decât cuptoarele reconstruite şi zidurile, deşi s-ar putea aduce la viaţă şi încăperile misterioase, odăile şi vechea închisoare.



Şi, spun străinii, ar fi mai mult decât bineveniţi şi ghizii care să ştie cât mai multe limbi de circulaţie internaţională.

Johanna, din Germania: "Am fost şi la Hunedoara şi acolo am găsit un ghidaj în engleză, nu prea elaborat. Nimic în germană în schimb, mă gândeam că poate în Transilvania, există ghizi care ştiu şi germana, dar m-am înșelat. Deci a fost greu să ne descurcăm, din acest motiv am folosit un ghid de călătorie.”

Cine vrea să stea în zona câteva zile, la doar câţiva kilometri de oraşul Deva, găseşte între dealuri un conac liniştit. Aici se pot face plimbări călare, recompensate la final cu bucate savuroase.

Preţurile pentru cazare încep de la 150 de lei pe noapte.