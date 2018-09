Prima zi de toamnă i-a găsit pe turiști la munte. Au fost cozi imense pe DN1

Pro TV

Mulţi turişti au căutat la munte răcoarea în prima zi caniculară de toamnă. Inevitabil s-au creat cozi imense pe DN1.

Dar aşteptarea a meritat când în fața turiştilor s-au dezvăluit pădurile verzi, izvoarele reci şi pajististile umbroase. Peisajul şi vremea bună îi îmbie chiar pe cei care au stat toată vara cu rulota la munte să mai rămână încă o lună.

Ca să ajungă în staţiunile de pe Valea Prahovei, şoferii s-au văzut nevoiţi să dea şi de această dată testul nervilor la volan.

S-a circulat cu mare dificultate pe Drumul Naţional 1, la ieşirea din Comarnic, către Sinaia, unde s-au format cozi de maşini pe kilometri întregi.

La destinaţie, toate supărările au fost lăsate în urmă. Cei care au venit doar pentru o zi şi-au întins păturile pe iarbă, la umbra brazilor şi au admirat în tihnă crestele.

Turistă: "Am venit la munte să mă relaxez, să mă bucur de peisaj. Am venit cu căţelul să ia şi el puţin aer. E super, e răcoare, perfect, ca-n poveşti."

La ora mesei au încins grătarele şi au aprins focul sub ceaune.

Reporter: "Ce aveţi acolo?"

Turist: "Apă, şuncă, nişte fleică, ardei şi roşii. Îndată punem şi cartofii, o tocăniţă. Mă tot gândesc la un gulaş unguresc, dar n-am avut ocazia..."

O familie din Galaţi s-a mutat cu rulota pe Valea Cerbului, din Buşteni, încă din luna mai. Şi nu se grăbeşte să plece acasă, mai ales că vremea se anunţă călduroasă.

Turistă: "Din mai, pe Valea Cerbului."

Reporter: "Cât staţi?"

Turist: "Trei luni, patru, cu toate că vin urşii, nicio problemă. Când am venit în mai ploua zi şi noapte, dar nu ne-am speriat tot am rămas."

Copiii au uitat de telefoane sau tablete şi s-au bucurat să alerge prin poieniţe, să se dea cu bicicleta sau să călărească.

Fetiță: "Îmi place că este aer curat, frumos, sunt munţi şi mă plimb pe aici cu bicicleta."

Şi duminică, vremea se anunţă caniculară, cel puţin în sud, iar la munte temperaturile sunt un pic mai plăcute.

