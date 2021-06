Pista pentru bob de vară, atracția spectaculoasă din stațiunea Borsec. ”E nemaipomenit, o să mai venim aici neapărat”

Mergem acum într-o zonă spectaculoasă din Carpaţii Orientali - în staţiunea Borsec, din Harghita.

Chiar dacă nu mai putem aluneca în voie pe omăt, acolo avem ocazia să ne bucurăm de o porţie de adrenalină în mijlocul naturii.

Şi asta pentru că oaspeţii sunt invitaţi pe pista pentru bob de vară.

Stațiunea Borsec, renumită pentru izvoarele de ape minerale carbogazoase, poate fi o destinație de vacanță în orice moment al anului. Chiar dacă zăpada lipsește, turiștii care ajung acolo în această perioadă nu au timp să se plictisească.

Oaspeții se pot bucura de plimbări pe poteci șerpuite și sesiuni de bălăceală, dar sunt invitați și pe pista de bob de vară.

Tată: "Super, foarte super a fost. Am mers foarte tare!".

Turistă: "Este foarte frumos și ne bucurăm pentru că este în zona noastră, aproape pentru copii, este minunat și ne bucurăm că le oferim o experiență nouă".

Pârtia are un kilometru și jumătate lungime

Turist: "Pentru prima dată e nemaipomenit, o să mai venim aici neapărat, e foarte mare senzația".

Puțini sunt cei care se limitează la o coborâre. Iar campioni la capitolul curaj, dar și la strigăte de fericire, sunt copiii.

Fetiță: "Îmi place foarte mult aici, m-am dat cu viteză, când am urcat am mers încet și când am coborât i-am dat cea mai mare viteză și la curbă încet".

Turistă: "Îmi place muntele în general și o să îi insuflu și nepoțelului să îi placă natura și muntele".

Administrator pârtie: "Boburile sunt trase cu teleschiul de sus la o diferență de nivel de 142 de metri. De acolo se desprinde singur și de acolo clientul poate să vină cu viteză cum dorește".

Instalația pentru sania de vară se deschide în fiecare an imediat după topirea omătului. Iar pârtia, ascunsă printre brazi, cu o lungime de aproape un kilometru și jumătate, se transformă.

Mik Jozsef, primar Borsec: "Am văzut în Austria acest tip de instalație, să poate fi demontată. Am văzut că multe localități din țară care au pârtie de schi vor să construiască".

Care sunt prețurile din zonă

Turiștii care vor să își petreacă noaptea în zonă au de unde alege.

Proprietară: ”Este cameră dublă cu vedere superbă spre plaja de soare și este cred cea mai preferată a oaspeților care ne vizitează".

Cristina, ghid turistic: "O cameră dublă matrimonială sau twin are prețul de la 130 de lei, uneori cu mic dejun inclus".

Iar cei care vor să doarmă în cort trebuie să știe că există locuri special amenajate, unde pot campa.

Investiția de la Borsec a fost realizată din fonduri de la Ministerul Turismului, dar și din bugetul local, iar instalația a fost inaugurată în urmă cu trei ani.

O urcare costă 10 lei pentru copii și 15 lei pentru adulți. După trei urcări, iubitorii de adrenalină primesc o tură gratis.

Iar astfel de distracții găsiți în tot județul Harghita, pe valea Ghimeșului.

După o porție de senzații tari, vă puteți relaxa la o pensiune tradițională sau în camere moderne.

Iar dacă ajungeți în zona, nu ratați Valea Zânelor și Grota Urșilor.