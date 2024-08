Parcuri acvatice în România în 2024. Ce prețuri sunt anul acesta pentru o zi de distracție

Pe lângă faptul că sunt opțiunea perfectă pentru o zi distractivă alături de familie sau prieteni, parcurile acvatice din România contribuie și la dezvoltarea turismului local, fiind puncte de atracție importante pentru regiuni.

Parcurile acvatice din România oferă o varietate de atracții și facilități de ultimă generație. Vizitatorii pot experimenta tobogane spectaculoase, piscine cu valuri artificiale și zone de relaxare de lux. Multe dintre aceste parcuri au investit în atracții unice, asigurând distracția pentru toate vârstele, de la mic la mare. Restaurantele tematice, zonele de picnic și magazinele de suveniruri completează experiența vizitatorilor, oferindu-le tot ce au nevoie pentru o zi de neuitat.

Parcurile acvatice moderne din România în 2024. Cât costă o zi de distracție

Divertiland – Chiajna

Facebook

Situat la aproximativ 13 kilometri de centrul Capitalei, Divertiland este o destinație populară pentru bucureștenii care vor să fugă de căldură și să se distreze. Aici veți găsi nu doar piscine și tobogane – potrivite atât pentru adulți, cât și pentru copii -, ci și terenuri de picnic, jocuri, expoziții, baruri și terase, zonă cu umbreluțe și plajă.

Considerat a fi cel mai mare parc de distracții acvatice din România, Divertiland are o plajă care se întinde pe suprafața a peste 3.600 de metri pătrați, având o capacitate de 3.500 de persoane.

Divertiland Water Park își întâmpină vizitatorii în acest sezon cu o gamă largă de noutăți menite să îmbunătățească experiența fiecăruia. Parcul acvatic a adăugat 12 restaurante noi, oferind o varietate culinară impresionantă. Pe lângă diversificarea opțiunilor culinare, Divertiland a introdus și o zonă de lounge cu Shisha Bar, aducând un aspect complet nou pentru cei ce doresc să se relaxeze într-o atmosferă plăcută.

Prețuri

Luni – Vineri

· Adulți – 95 lei / 75 lei (după ora 16:00)

· Copii 4-11 ani – 50 lei / 35 lei (după ora 16:00)

· Elev/Student 12+ – 70 lei / 60 lei (după ora 16:00)

· Seniori 60+ – 45 lei

· Persoane cu dizabilități – 40 lei

Sâmbătă – Duminică – Sărbători legale

· Adulți – 120 lei / 100 lei (după ora 16:00)

· Copii 4-11 ani – 70 lei / 55 lei (după ora 16:00)

· Elev/Student 12+ – 90 lei / 85 lei (după ora 16:00)

· Seniori 60+ – 45 lei

· Persoane cu dizabilități – 40 lei

Copii sub 4 ani au acces gratuit. Copii cu vârsta între 4-11 trebuie să prezinte la recepţie certificatul de naştere în format digital sau fizic, iar elevii și studenţii trebuie să prezinte carnetul de elev/student semnat şi ştampilat pe anul în curs. Seniorii au obligația să prezinte buletinul, iar persoanele cu dizabilităţi trebuie să aibă cu ei certificatul de handicap în format digital sau fizic. Prețurile pot să difere în funcție de ofertele speciale ale sezonului 2024.

Parcul Acvatic Nymphaea - Oradea

Constructiv/Facebook

Aquapark-ul Nymphaea este o destinație de neratat pentru orice familie care dorește să se bucure de o zi plină de distracție și relaxare. Acest complex impresionant se întinde pe o suprafață de șapte hectare și oferă o gamă variată de facilități și atracții care asigură divertismentul pentru toate vârstele.

Printre principalele atracții se numără peste 10 tobogane, care sunt ideale pentru iubitorii de adrenalină. De asemenea, aquapark-ul dispune de 13 bazine de înot, perfect amenajate atât pentru înotătorii experimentați, cât și pentru cei care doresc să se relaxeze în apă. Pentru cei mici, există structuri de joacă dedicate, care le vor stârni imaginația și le vor oferi ore întregi de divertisment.

În plus, complexul oferă terenuri de sport, băi turcești, saloane de masaj și saune, pentru cei care doresc să se răsfețe și să se relaxeze. Iar pentru momentele în care doriți să luați o pauză și să vă bucurați de o masă delicioasă, restaurantele din incintă vă stau la dispoziție cu o varietate de preparate.

O atracție deosebit de populară pentru copii este „Lumea Copiilor”, un spațiu plin de culoare și voie bună. Aici, micuții pot explora și se pot distra în cadrul a patru zone speciale: Bazinul Corabia Piraților, Bazinul Prichindel, Locul de joacă pentru copii și Camera „Mama & Copilul”.

Prețuri

Adulți:

· 3 ore – 45 lei

· 10:00-22:00 - 90 lei

· 17:00-22:00 - 55 lei

Elevi (14-18 ani) & seniori:

· 3 ore – 40 lei

· 10:00-22:00 - 75 lei

· 17:00-22:00 - 50 lei

Copiii (3-14 ani):

· 3 ore – 25 lei

· 10:00-22:00 - 50 lei

· 17:00-22:00 - 35 lei

Copiii cu vârsta sub 3 ani dispun de intrare gratuită.

Arsenal Park Transilvania – Hunedoara

Facebook

Arsenal Aqua Park oferă o combinație perfectă de adrenalină și relaxare, fiind un complex modern situat în Orăștie, Hunedoara. Cu două zone distincte - una exterioară și alta acoperită - parcul acvatic este echipat pentru a satisface toate gusturile și preferințele vizitatorilor.

Parcul dispune de nouă tobogane cu diverse funcții și accesorii, garantând distracție pentru toate vârstele.

În cadrul parcului acvatic există un bazin central, cu o lungime de 23 metri și o adâncime de 1,2 metri, ideal pentru înot, un bazin de relaxare, echipat cu funcții de masaj, având o lungime de cinci metri și o adâncime de 1,2 metri, perfect pentru momente de destindere, bazin pentru copii, cu o lungime de 9 metri și o adâncime de 0,8 metri, sigur și distractiv pentru cei mici, și un bazin cu tobogane ce este situat în aer liber, având o lungime de 12 metri și o adâncime de 1,2 metri, oferind distracție maximă pentru toți amatorii de aventuri acvatice.

Parcul este împărțit în trei zone de relaxare, create special pentru a oferi momente de liniște și revigorare.

Pentru iubitorii de adrenalină, Arsenal Aqua Park oferă numeroase activități la un cost suplimentar, inclusiv exerciții militare, airsoft, paintball, tir cu arcul, vânătoare de comori și plimbări cu vehicule cu șenile. Aceste activități sunt perfecte pentru cei care caută o doză suplimentară de aventură și distracție.

Facebook

Prețuri

Adulți: 80 RON

80 RON Copii (3-14 ani): 60 RON

60 RON Copii sub 3 ani: gratuit

Aqua Magic - Mamaia

Facebook

Dacă vă aflați pe litoralul românesc și doriți să explorați alternative la Marea Neagră, Aqua Magic Mamaia este destinația perfectă pentru o zi plină de distracție și relaxare. Situat în inima stațiunii Mamaia, acest parc acvatic celebru oferă o experiență de neuitat atât pentru copii, cât și pentru adulți.

Aqua Magic Mamaia se întinde pe o suprafață impresionantă de 27.500 de metri pătrați și include 13 surse de distracție acvatică. Fiecare atracție este concepută pentru a oferi aventuri memorabile și răcoritoare în zilele toride de vară. Printre atracțiile principale se numără Waterplayground, Baby Pool, Relax Pool, Lazy River, Space Bowl, Super Crater, Multislide, River Ride, Mega Pipe, Twister, Kamikaze, Turbo Slide, Black Hole, Side Winder.

Indiferent de vârstă, la Aqua Magic Mamaia veți găsi ceva care să vă încânte. Piscinele și toboganele sunt special amenajate pentru a asigura siguranța și distracția tuturor vizitatorilor. Părinții se pot relaxa în piscinele dedicate, în timp ce copiii se bucură de atracțiile acvatice.

Parcul acvatic dispune de terase și restaurante unde vă puteți bucura de o masă delicioasă sau de o băutură răcoritoare. Astfel, între două ture pe tobogane, puteți să vă refaceți energia cu preparate savuroase și băuturi revigorante.

Facebook

Prețuri

Prețurile variază în funcție de sezon. În lunile iunie și septembrie, există o listă de prețuri diferită față de lunile iulie și august. În plin sezon, tariful general pentru o persoană sau pentru copiii cu înălțime mai mare de 1,40 metri este de 110 lei.

Therme - București

Probabil cel mai cunoscut complex acvatic din România, Therme se regăsește în topul aquapark-urilor din România pentru vara 2024, fiind locul ideal pentru o zi de neuitat alături de familie și prieteni. Indiferent dacă doriți să vă relaxați la soare sau să vă distrați, acest parc acvatic vă oferă tot ce aveți nevoie pentru o experiență memorabilă.

Therme pune la dispoziția vizitatorilor săi 9 piscine, 10 saune, 16 tobogane. Vă puteți distra în facilitățile interioare, unde temperatura aerului și a apei sunt controlate, sau în aer liber, unde dispuneți de o plajă cu nisip.

Deschis 365 de zile pe an, Therme București este cel mai mare complex de wellness, relaxare și entertainment din Europa. Acesta include și cea mai vastă grădină botanică indoor din Estul Europei, cu peste 1500 de palmieri și 800000 de specii de plante. În plus, Therme găzduiește și cea mai mare plajă urbană din Europa: Sands of Therme.

Therme București este împărțit în trei zone distincte, fiecare oferind experiențe unice – Galaxy, The Palm și Elysium. Zona Galaxy este special dedicată pentru familii și iubitorii de adrenalină, fiind un paradis care dispune de cel mai lung sistem de tobogane acvatice din Europa.

Fiecare zonă oferă zeci de atracții și peste 45 de activități zilnice incluse în biletul de acces. În Galaxy, puteți experimenta toboganele acvatice impresionante, în timp ce în The Palm vă puteți relaxa în piscinele termale și jacuzzi-urile reconfortante. Pentru o experiență de wellness desăvârșită, Elysium oferă saune tematice și servicii de lux.

Complexul dispune de restaurante și baruri care vă vor răsfăța papilele gustative cu preparate internaționale și rafinate. Indiferent de vreme sau sezon, Therme București este locul unde fiecare zi devine o aventură de neuitat.

Prețurile la Therme diferă în funcție de perioada pe care o alegeți – în cursul săptămânii sau în weekend – de intervalul orar în care stați, dar și de zona în care doriți să aveți acces.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: