Oradea, singurul oraș din țară care apare în topul select al destinațiilor din Europa ce trebuie vizitate în 2022

Oradea a fost nominalizată printre primele 20 de orașe din Europa în care să petrecem anul acesta un city-break.

Clasamentul a fost realizat de cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa, și include destinații renumite: ca Londra, Coasta Amalfi sau Roma.

Oradea este singurul oraș din România care apare în acest top select al destinațiilor din Europa ce trebuie vizitate anul acesta. Au contat mai mulți factori, însă orașul a obținut un punctaj bun cu numeroasele construcții „Art Nouveau”, paradisul apelor termale și una dintre cele mai frumoase cetăți medievale.

Turistă: „Tot centrul este absolut fascinant. Noi, de când am început să luăm la pas, suntem tot într-o mirare continuă”.

Turist: „Clădirile sunt renovate, terase și tot ce trebuie. Merită, merită”.

În ultimii ani, odată cu reorganizarea orașului și renovarea clădirilor, Oradea a primit numeroase aprecieri care i-au adus multe apariții în diverse bloguri de călătorie. Fapt care a și cântărit în decizia juriului ce a decis includerea orașului între destinațiile care nu trebuie ratate în 2022.

Claudia are un blog de călătorii și a observat cum vizitatorii virtuali ai Orașului s-au înmulțit de la an la an.

Claudia Bonchiș, deținătoarea unui blog de călătorii: „În ultmii ani, numărul blogurilor de travel a fost în continuă creștere, iar acest lucru nu are cum să nu ajute turismul din orașe. Și putem spune că, prin promovarea locurilor, destinațiilor, de top din România, din Europa, cititorul află informații”.

Potrivit „Visit Oradea”, agenția municipalității care se ocupă de promovarea turistică, ar fi un avantaj imens dacă orașul ar ieși pe primul loc în urma concursului organizat de cel mai mare site de turism ca destinația din Europa care nu trebuie ratată.

Alina Toie, director Visit Oradea: „Ar însemna să avem o vizibilitate extraordinară, pe toate platformele gestionate de European Best Travel, la fel și în anumite publicații care au un numar de cititori impresionant. Europa și lumea cred că este pregătită să descopere o nouă destinație”.

Pentru Oradea se poate vota pană pe 10 februarie.

European Best Destinations - cel care a inițiat acest top 20 - este un site de călătorie dedicat promovării culturii și turismului în Europa. Creat în 2009, a fost cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa, în ultimii 8 ani. Aici sunt promovate peste 400 de destinații.