Nervi și înjurături în parcarea de la Cota 1000 din Sinaia: ”Nesimțire totală!”

S-a creat haos în rândul șoferilor, vineri seara, în parcarea de la Cota 1000 din Sinaia. Totul după ce primăria a instalat un nou sistem de plată, iar bariera care ar fi trebuit să se ridice pentru fiecare mașină în parte, la ieșire, s-a blocat.

Coada a devenit interminabilă, iar șoferii nu și-au mai putut stăpâni nemulțumirile.

"Dar e posibil așa ceva, cu copiii, dar nu-i normal, nu mă interesează ce faceți! Faceți ceva, de o oră jumătate stăm în mașină. Nesimțire totală!"

Aceasta a fost atmosfera, vineri, la ieșirea din parcarea de la Cota 1000, din Sinaia - locul de unde gondola transportă turiștii pe munte și înapoi.

Nervi întinși la maximum și o foarte lungă coloana de mașini. Totul a pornit, se pare, de la noul sistem de plată a parcării.

Administrația s-a gândit să monteze, la intrarea și ieșirea din parcarea cu 450 de locuri, bariere. Mai exact, se eliberează un tichet la intrare, iar la ieșire o altă barieră te oprește, pentru că ai de achitat 15 lei. Însă întreg sistemul s-a blocat.

Șofer: "În primul rând oamenii care vor să facă așa ceva nu au creier. Nu se gândesc decât cum să intri și să îți ia banii, dar nu se gândesc că într-un mod civilizat să poți să și ieși. Stăm de o oră."

Șofer: "E incredibil. Am urcat pentru 40 de minute și stăm de două ore să coborâm. Am venit degeaba, am plătit degeaba, pentru un petic de zăpadă".

La insistențele șoferilor supărați, care au sunat la 112, la fața locului au ajuns atât polițiștii, cât și jandarmii.

Pe de altă parte, angajații societății de transport urban au dat vina pe șoferi.

Angajat parcare: "Am avut aici două mașini cu șoferi care nu au vrut să plătească și s-a blocat. Au vrut să treacă, să rupă bariera. S-a stat undeva la 40-50 de minute. Nu mi se pare normal, dar nu este vina noastră."

Administrația locală a promis că va lua măsuri și astfel de situații vor fi evitate.