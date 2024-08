Metoda inedită prin care turiștii scapă de „bătaia” pentru șezlong pe plajele din Mallorca. „Nu mai mă trezesc dimineața”

Vacanță, soare și un șezlong în primul rând. Asta își doresc mulți turiști care ajung la mare. Pe o plajă din stațiunea Alcudia, aflată pe insula spaniolă Mallorca, tehnologia vine în ajutorul oaspeților.

Emily Massenberg, corespondent RTL: „Mai întâi, pot să indic pentru cât timp vreau să-mi rezerv șezlongul. Am văzut că există o perioadă minimă de închiriere de patru zile, deci trebuie să-l rezerv și să plătesc pentru tot acest timp."

Șezlongul poate fi rezervat și pentru câteva luni.

Emily Massenberg, corespondent RTL: „Pot să îmi aleg șezlongul pe hartă, adică zona în care ar trebui să fie amplasat. Poți vedea clar pe hartă unde sunt toate zonele și voi alege una care îmi place”.

Următorii pași ne duc cu gândul la cumpărăturile online: șezlongurile selectate sunt adăugate în coșul de cumpărături și, la final, plătești pentru perioada rezervată. Reporterița din Germania a plătit puțin peste 9 euro pentru fiecare zi. Este același preț ca cel de pe plajă.

Unii turiști au testat deja noua metodă.

Turist: „Este foarte plăcut. Te trezești, mergi la micul dejun. Ai acest autocolant, care este apoi lipit pe șezlongul rezervat și nu îți este teamă că va dispărea”.

Turist: „Nu mai trebuie să mă trezesc la 7:00 dimineața. La hotelul nostru, de exemplu, nu mai poți să prinzi un șezlong după ora 10:00. Așa este probabil și aici, cu excepția faptului că îl rezervi online înainte”.

Turist: „Am rezervat primele patru zile la această plajă, am selectat datele dorite și pentru noi e perfect. Avem și doi copii, nu mai trebuie să ne trezim dis-de-dimineață. Suntem aici de la ora 11 și, dacă nu am fi făcut o rezervare, nu am fi avut un șezlong”.

Autocolantele mov cu rezervările se văd deja pe multe umbrele de pe plajă. Rămâne doar să îți găsești șezlongul pentru care ai plătit.

Emily Massenberg, corespondent RTL: „Șezlong găsit! Până la urmă, nu a fost atât de greu. Este aici și nu e ocupat. Semnul de rezervare este pe el și acum îl am pentru patru zile”.

Rezervarea online este posibilă și pe unele plaje din Sardinia, Mykonos, Santorini sau în stațiuni precum Antalya, Bodrum sau Algarve.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: