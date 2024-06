Locul în care turiștii sunt cronometrați la baie. Care este motivul pentru care sunt monitorizați | FOTO

Se întâmplă în China, unde turiștii care vizitează grotele budiste Yungang și folosesc toaleta sunt cronometrați.

Toaletele din acest sit înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO au atras în ultima vreme chiar mai multă atenție decât atracția turistică.

Un videoclip distribuit recent pe diverse site-uri chineze de știri arată un set de cronometre instalate deasupra unui rând de cabine de toaletă dintr-o toaletă pentru femei, fiecare cabină primind propriul contor digital.

Atunci când o cabină este neocupată, ecranul LED pixelat afișează cuvântul „gol” scris cu verde. În cazul în care este folosită, afișează numărul de minute și secunde de când ușa a fost încuiată.

