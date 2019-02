Hoteluri HiTech în România. Îți poti programa camera să se încălzească cu 2 ore înainte

Pro TV

În goana după turişti şi venituri mai mari, hotelierii din România au început să apeleze la tehnologii de ultimă generaţie.

De pildă, aplicaţiile inteligente care îi ajută pe clienţi să deschidă uşile cu un click de pe telefonul mobil. Iar pentru ca oaspeţii să nu plece acasă cu prosoapele sau cu halatele de baie, aceste obiecte au CIP-uri, care pot fi depistate de la distanţă.

CIP-urile care îi vor împiedica pe clienţi să plece acasă cu diverse suveniruri din hotel pot fi citite şi de la 4 metri distanţă.

Iată şi soluţia IT care îi ajută pe oaspeţi să uite de grija cartelei sau a cheii. Aceştia vor putea deschide uşa de la cameră cu ajutorul unei aplicaţii de pe telefon. Tot mai multe hoteluri au început să aplice astfel de soluţii inteligente.

Un hotel din Braşov a investit în tehnologie pentru sălile de conferinţă. Totul este controlat de pe o tabletă.

Camerele sunt dotate cu Smart TV, care poate fi folosit şi pentru proiecte sau prezentări.

Celebrul carton de pe clanţe, care anunţă că turistul nu doreşte să fie deranjat, a fost înlocuit cu un sistem electronic comandat de client din interiorul camerei.

Într-un hotel de cinci stele din Cluj, un turist poate comunica electronic de pe o aplicaţie cu recepţia, fără să fie nevoit să mai sune.

Reprezentant hotel: "Ne ajută să vedem parcursul istoric la tot ce se întâmplă în cameră, de la ”do not disturb”, la ”clean up my room”, la probleme de panică sau orice se întâmplă."

În plus, musafirul poate să programeze încălzirea camerei şi cu două ore înainte de a ajunge în hotel. Desigur, preţurile sunt pe măsură investiţiilor. O noapte de cazare începe de la la 100 de euro.

