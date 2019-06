Festival cu mâncăruri inedite, la Brașov. Cât a plătit o familie

Sute de oameni au testat delicatesele pregătite de bucătari veniți din toate colțurile țării, la un festival de mâncare stradală organizat, în Brașov.

Au gustat mâncăruri mexicane asiatice, dar și românești după pofta inimii. La standul cu mâncare mexicană, cât au aşteptat la coadă, oamenii s-au bucurat şi de spectacol.

Gurmand: „Un sfert de oră am stat la coadă.”

Reporter: „Merită?”

Gurmand: „Atunci când aşteptarea e mai mare şi pofta e mai bună.”

Zeci de chefi au pregătit feluri apetisante: fructe de mare, tentacule de calamar, creveţi în sos de vin, scrumbrie.

„Uşor, de vară, preţurile între 25 și 35 de lei.”

La burgeri, pofticioşii au avut de ales între carne de vită cu cimbru, porc pregătit la foc lent sau raţă cu dulceaţă de ceapă. Pentru vegetarieni, bucătarii au pregătit un sortiment cu ciuperci.

Bucătar: „Asta e burgerul perfect pentru că e al meu.”

Reporter: „Câte sortimente?”

Bucătar: „Patru, cu cei mai faimoşi rockeri din lume. Cel mai bun e cel cu bacon, ceddar din plin.”

Şi desertul a fost apreciat.

Client: „Am luat clasic şi cu fistic. Am mai mâncat şi în Italia şi mă duce cu gândul acolo. E super aici şi înainte an fost şi am mai încercat ceva mâncare mexicană.”

Reporter: „Ce buget de familie?”

Client: „Vreo 100 de lei.”

Turiştii s-au aşezat confortabil în hamace, şezlonguri sau direct pe iarbă.

Reporter: „Cu ce ne delectaţi?”

Anghel Cristian: „Prosecco importat din Italia, cu o maşină transformată special pentru a merge la street food. A crescut cererea cu 30 la sută în fiecare an din 2016 până acum.”

La final, oamenii au asistat la un concert live.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!