Cursuri de motocross pentru copii. „Prima experienţă a fost şi prima căzătură”

Copiii dumneavoastră stau prea mult în fața televizorului și a calculatorului și cu greu reușiți să îi scoateți din casă.

Dacă da, avem un pont. Îi puteți duce pe un circuit de motocross. Acest sport care poate dă fiori părinților îi ajută pe micuți când vine vorba despre concentrare, atenție și disciplină.

Astfel, puștii ies din rutina zilnică, sunt activi și pot ajunge să facă și performanță.

Protagoniştii acestor scene care te duc cu gândul la o cascadorie sunt curajoşi de-o şchioapă care reuşesc să controleze motocicletele pe terenul accidentat ca nişte oameni mari.

Unii au făcut cunoştinţă cu acest sport la scurt timp după ce au împlinit cinci ani.

Copil: „Prima experienţă a fost şi prima căzătură şi prima oară când prinzi gustul vitezei este ca un joc care nu mai vrei niciodată să se termine. Este de nedescris."

Copil: „Îmi place să sar şi să merg foarte rapid."

Copil: „Tati voia să mă ducă undeva să mai fiu mai atentă şi a ales motocrossul."

Copil: „M-a adus tata şi am vrut să mă dau..şi...m-a dus."

Dincolo de viteză şi adrenalină, copiii sunt învăţaţi să fie disciplinaţi şi atenţi. Iar antrenamentele au loc în spaţii special amenajate, sub atentă supraveghere a instructorilor - aşa cum se întâmplă pe acest circuit de lângă Bucureşti.

Antrenor: „Încercam azi să facem trambulina aia complet. După valul ăsta trambulina complet."

Mamă: „Tatăl lui l-a adus. Eu că şi mama am zis că mai bine îl lăsăm acasă, să citească cărţi, dar când am văzut cât de mult îi place motocrossul şi se simte în priviera lui şi în glasul lui câtă pasiune pune atunci am zis despre asta e viaţa, să te bucuri de ceea ce faci. Cele mai dificile momente sunt acelea în care pică, dar el ok, a plecat, s-a ridicat şi a plecat mai departe."

Adrian Raduță: „Este un sport ce te maturizează foarte mult, te responsabilizează în acelaşi timp."

Cu voință şi multă muncă, micuții pot ajunge şi la adevărate reuşite în domeniu. De pildă, la începutul lunii octombrie, în apropiere de Capitală va avea loc o competiţie de profil la care pushtii sunt aşteptaţi să îşi demonstreze abilităţile.

