Cum pune pandemia în pericol cele mai frumoase locuri din lume aflate din patrimoniul UNESCO

Unele dintre cele mai frumoase locuri de pe glob, incluse în Patrimoniul UNESCO, încă resimt impactul pandemiei.

Restricțiile de călătorie au limitat accesul turiștilor mai bine de un an și unele dintre destinațiile de top sunt încă închise. Însă nu doar criza sanitară stârnește îngrijorare. Schimbările climatice și lipsa de finanțare reprezintă, de asemenea, o problemă.

Kremlinul și Piața Roșie au fost printre primele atracții incluse în patrimoniul UNESCO. Recunoașterea oficială a făcut că Moscova să devină cel mai vizitat oraș din Rusia în 2019, cu aproape trei milioane de turiști. Dar, din cauza pandemiei, în ultimele 18 luni, numărul oaspeților a scăzut considerabil. O problemă mare pentru autorități, care se bazau pe veniturile din turism pentru a finanța proiectele cruciale de restaurare a muzeului din Kremlin.

Povestea se repetă în alte locuri protejate de UNESCO.

În Peru, orașul incaș Machu Picchu a fost închis timp de șapte luni. S-a întâmplat acest lucru pentru a două oară de când și-a deschis porțile pentru turiști, în 1948.

Pentru alte destinații, perioada de pauză a fost una benefică.

Mecthild Rössler, Director of the UNESCO World Heritage Center: "Aş menţiona în acest caz templul Angkor Wat (din Cambodgia). Oamenii de acolo au folosit timpul pentru a face lucrări de restaurare, pentru că turiștii nu erau prezenți. În alte locuri a fost o lipsă de monitorizare, deoarece acestea erau închise complet şi oamenii nu au putut merge să facă anumite lucrări de consolidare".

Potrivit UNESCO, în anumite perioade din timpul pandemiei, până la 90% dintre atracțiile turistice au fost închise.

Dincolo de această situație apărută odată cu criză sanitară, două mari probleme persistă - supraaglomerarea și încălzirea globală.

Nu mai puțin de 16 atracții turistice s-au deteriorat, de la ultimele studii făcute în urmă cu patru ani. În plus, ONU a recomandat că Marea Barieră de Corali să fie adăugată pe lista zonelor din Patrimoniul Mondial aflate în pericol. O decizie va fi luată până la finalul lunii.

Mecthild Rössler, Director of the UNESCO World Heritage Center: "Alte studii s-au făcut în Marea Mediterană asupra orașelor aflate în zonele de coastă. Un exemplu este Veneția, unde s-a constatat o creștere a nivelului mării, urmată de inundații, plus că sunt și alte evenimente meteorologice frecvente, cum ar fi furtunile".

Dar punerea în aplicare a planurilor de protejare a monumentelor împotriva schimbărilor climatice implică sume importante de bani. Comitetul Patrimoniului Mondial are un buget anual de 4 milioane de dolari și 1.121 de locuri pe listă. În mai puțin de trei săptămâni, membrii UNESCO se vor întâlni pentru a analiză alte 45 de atracții turistice aflate în pericol.