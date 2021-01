Cum au petrecut de Revelion românii sătui de stat în casă

Sătui să stea în case alţii şi-au făcut rezervări la pensiuni şi cabane sau mai sigur şi-au luat rulotele şi duşi au fost.

Chiar dacă din cele mai multe locuri lipseşte zăpada aerul tare de munte este nepreţuit mai ales dacă prinzi loc într-un ciubăr cu apă fierbinte şi ciocneşti un pahar cu cineva drag.

Cu gândul la mare, dar înconjuraţi de munţi aceşti prieteni au petrecut în aer liber în preajma rulotelor împodobite cu beculeţe. Playlistul a fost atent aşa că oamenii nu au stat o clipă.

Femeie: ''Foarte bine, este un an minunat! Numai cu gânduri bune, sănătate şi numai realizări''.

Focul de tabără, grătarele, purceluşul la proţap şi mesele pline au fost parte din decor.

Citește și Cel mai mic număr de decese provocate de Covid-19 din ultimele 2 luni

Ţinutele au făcut diferenţa față de o petrecere la hotel. La revelionul din rulote s-au purtat hainele groase şi comode.

Cei care şi-au rezervat din timp un loc în pensiuni au ciocnit cu şampanie în ciubăr.

Cristian Caloeanu: ”Să fim sănătoşi, fericiţi şi Doamne ajută că anul ăsta care doar ce a venit, acum la prag de 12 noaptea, să ne scape de toate problemele şi toate grijile care ne-au apăsat în 2020. La mulţi ani cu sănătate!”

La o cabană din Șuncuiuș, 7 tineri s-au organizat pentru o seară de karaoke. Să fi fost reuşită?

Luminat a fost cerul şi în zona Asău din judeţul Bacău. Câteva pensiuni şi-au ţinut deshise uşile doar pentru familii care n-au vrut să sărbătorească acasă Revelionul.

Femeie: ''Important este că am reuşit să ne strângem la această masă cu oameni dragi în familie între prietenii de suflet şi că am reuşit să trecem şi să depăşim acest an dificil împreună şi asta este cel mai important''.

Aici bărbaţii s-au cinstit cu vişinată şi lichior de zmeură.

Am ajuns şi în inima Transilvaniei, la Cund. În curţile caselor săseşti, trei focuri de tabără uriaşe au semnalat că s-a trecut în noul an.