Cum arată cea mai mare navă de croazieră din lume. Botezul vasului a fost făcut de Messi | FOTO&VIDEO

Nava a părăsit portul sâmbătă și a plecat într-o călătorie inaugurală în Caraibe.

Icon of the Seas, înmatriculată în Bahamas, are o lungime de 365 de metri, 20 de punţi, 2 805 cabine şi 40 de restaurante.

Este prima navă a gigantului american de croaziere propulsată cu gaz natural lichefiat (GNL), un combustibil fosil pe care industria îl prezintă ca o alternativă mai curată la păcura grea, dar care eliberează metan, un puternic gaz cu efect de seră.

Nava este dotată cu un sistem de transformare a deşeurilor în energie şi un altul de reciclare a apei de la bord, precizează Royal Caribbean, promiţând să reducă impactul acestui tip de navă asupra mediului, una dintre cele mai frecvente critici aduse industriei croazierelor.

Icon of the Seas poate găzdui 5.610 pasageri şi 2.350 de membri ai echipajului. Împărţită în opt cartiere diferite, aceasta dispune de şapte piscine, nouă jacuzzi şi o cascadă de 17 metri înălţime.

Având 250.800 de tone, de cinci ori mai mare decât Titanicul, nava a fost construită la şantierul naval Turku din Finlanda.

Călătorie inaugurală

În călătoria sa inaugurală în Caraibe, va vizita Basseterre, capitala statului Saint Kitts şi Nevis, înainte de a se îndrepta spre Charlotte Amélie, în Insulele Virgine americane, apoi spre insula privată Coco Cay din Bahamas, înainte de a se întoarce la Miami.

Botezul navei a fost făcut Lionel Messi. Fotbalistul a apăsat pe un buton care a lansat o sticlă de şampanie în fuselaj.

