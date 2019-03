Cinci familii din România, expediție inedită pe muntele Kilimanjaro

Pro TV

Expediție inedită pe muntele Kilimanjaro, la care au participat cinci familii. Muntele Alb a fost cucerit de echipe formate din tată și copil.

Cea mai tânără dintre curajoși are 17 ani, iar cel mai experimentat - 56 de ani. Aventurierii au cucerit vârful situat la 5895 de metri altitudine în doar o săptămână.

Expediţia a fost organizată de şeful Serviciului de Salvamont Mureş, dornic să îi ofere un dar special fiului său după bacalaureat.

Kovacs Robert, organizator: "Ideea a venit acum zece ani, când am urcat prima dată pe Kilmanjaro şi când am venit acasă la o discuţie cu fiul meu am zis că trebuie să urcăm împreună. Am zis că a venit momentul şi am zis că e un cadou ideal să urcăm împreună pe Kilimanjaro."

Ideea li s-a părut interesantă şi altor părinţi, care şi-au convins copiii să cucerească împreună Muntele Kilimanjaro.

Acs Sandor, participant: "A fost o experienţă unică, am lansat o glumă fetiţei mele că există posibilitatea de a urca pe Kilimanjaro și ea a devenit foarte entuziasmată. Sunt mândru că am reuşit acest lucru, am stat împreună în corturi am urcat unul după celalat pe munte."

Pentru a face față provocării, toţi s-au antrenat zilnic aici în țară. Însă aventura i-a pus la încercare şi unii recunosc că au fost şi momente grele.

Kovacs Akos: "Cel mai greu a fost ultima noapte când a trebuit să ne trezim la ora 12 şi până la şase şapte dimineaţa a trebuit să ajungem pe vârf."

Pentru că aventurierii să ajungă într-o săptămână pe vârful Uhuru au parcurs zilnic între şapte şi 27 de kilometri.

Kovacs Robert, organizatorul expediţiei: "Când am atacat vârful şi la ora 12 când am pornit am ajuns la cinci mii de metri, acolo nu toate persoanele am fost aclimatizate corespunzător şi a început să fie din ce în ce mai greu."

Banyai Istvan, participant: "Mi se pare foarte foarte frumos când poţi să te duci cu copilul tău la astfel de provocări. Şi eu abia aştept să îmi crească copilul să pot să mă duc cu el la astfel de provocări."

Acum, părinţii însoţiţi de copii îşi fac planuri pentru a cuceri şi alţi munţi.

