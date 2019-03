Cele mai vizitate orașe din România. Străinii vin cu așteptări mici și pleacă impresionați

Oraşele Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj, Sinaia şi Oradea au fost destinaţiile preferate de turiştii străini în 2018, potrivit unui top votat pe o platformă internaţională. Iar cei care ne vizitează ţara, o promovează prin imaginile postate pe reţelele de s

Clipul unui canadian care s-a îndrăgostit de "România uimitoare" a strâns peste 8,5 milioane de vizualizări. Aceste imagini sunt preluate şi de publicaţiile străine de profil şi ajung în întreaga lume.

Castelul Corvinilor din judeţul Hunedoara, Castelul Bran din Transilvania, Bâlea Lac sau Transfăgărăşan sunt locuri care apar în clipul realizat de turistul canadian sub denumirea "România este uimitoare". Peisajele spectaculoase din clipul de 47 de secunde au strâns peste 8,5 milioane de vizualizări.

În altă postare Sighişoara, Castelul Peleş, Braşov sau Viscri sunt considerate destinaţii demne de văzut de unul dintre cele mai cunoscute canale internaţionale de călătorie. Imaginile au adunat 13 milioane de vizualizări.

Astfel de clipuri care fac înconjurul internetului atrag alţi străini care ajung să se îndrăgostească de ţara noastră.

"Am fost acolo şi am mers pe acel drum special! Este cel mai spectaculos loc în care am fost vreodată! Anul acesta merg la Bucureşti!"

"Am condus pe Transfăgărăşan şi am mers şi în Transilvania. Este uluitor de frumos!!"

Virginia Lungu, agent de turism: ”Percepţia turiştilor când vin este una uimitoare, vin cu aşteptări mici, însă când văd cum arată oraşele, zona Transilvaniei, una din cele mai căutate, sunt uimiţi de ceea ce văd pleacă foarte încântaţi şi ceea ce e bine pentru noi e că spun prietenilor şi postează pe reţelele de socializare şi atunci ei spun unde ai fost, cum ajung acolo şi aşa se duce vestea mai departe. "

Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca, Sinaia şi Oradea sunt în topul destinaţiilor preferate, conform unui studiu realizat de plaforma TripAdvisor.

Potrivit datelor furnizate de Insitutul Naţional de Statistică anul trecut peste 12,8 milioane de turişti au vizitat România, în creştere cu 6,3% faţă de 2017. Dintre aceştia un procent de 21,7% au fost străini.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!