Cătunul cu 12 familii care i-a încântat pe turiștii străini: "Totul este fascinant"

Vremea da semne că se îndreaptă, vine sfârşitul de săptămână, aşa că toamna ar putea arăta chiar spectaculos într-un loc desprins parcă din cărţile fraţilor Grimm.

În cătunul Casa de Piatră, din judeţul Alba, mai trăiesc doar 12 familii. Asta nu i-a împiedicat pe localnici să îşi deschidă casele pentru turişti şi să îi aşeze bucuroşi la masă. Oaspeţii revin negreşit, fascinaţi de tihna satului şi de peisajele spectaculoase.

La peste 1200 de metri altitudine, în inima Munţilor Apuseni, după un drum de 12 kilometri care porneşte din localitatea Garda de Sus şi şerpuieşte prin pădure, turiştii descoperă un cătun învăluit parcă de magie: Casa de Piatră.

După o ploaie de toamnă, negura învăluie întreaga localitate. O casă veche de peste 150 de ani aflată chiar la intrarea în sat a fost resturată, iar acum spune povestea locului.

Ghid: "Străinii, când văd încă o casă atât de veche şi cât de greu se putea trăi într-o astfel de casă, rămân entuziasmaţ. Casa era aici în sat la un vecin, am adus-o, am restaurant-o, şi sper să o mai păstrez încă mult timp."



Dacă în urmă cu câţiva ani foarte puţini băteau drumul până aici, de când a fost deschisă şoseaua pentru a face mai uşor accesul la Gheţarul de la Vârtop, mii de oameni sosesc în zonă.

Ioan Gligor ghid turistic: "Anul acesta mai mult de 4-5000 de turişti au ajuns în zonă şi au vizitat satul, peştera. Îi atrage totul, cel puţin pentru străini, inclusiv viaţa asta a localnicilor care încă cosesc iarba cu coasă, aduna fanul manual, ceea ce nu mai văd în ţara de multe zeci de ani."

Turist din Germania: "Munţii, peşterile din Transilvania, totul este fascinant. Am dormit bine, sunt oameni prietenoşi."

Cristian Ciobotarescu, speolog: "În jurul satului Casa de Piatră se găsesc peşteri. Peştera Coiba Mare care are cea mai lată intrare din România, are 74 de metri înălţime. apele care se pierd în această peşteră ies în Izbucul Tauz. Mai este Peştera Gheţarul de la Vârtop face unic în Europa acest sat."

Bucuroşi de oaspeţi, moţii îi omenesc pe cei câte ajung în cătunul lor. Trecătorii se pot şi caza în zonă.

Localnică: "Cei străini se opresc şi mănâncă din mâncăruri tradiţionale plăcinte, balmoş, hribi/venind turişti vindem şi noi ce avem în gospodărie."



Turistă din Bucureşti: "Din Bucureşti am venit. Totul a pornit aşa, într-o joacă, să ne petrecem o săptămână departe de zgomotul capitalei, dar am descoperit aici liniştea supremă. Aici am găsit paradisul de pe pământ, sunt multe case vechi."



O noaptea de cazare în zonă porneşte de la 80 de lei.