Bulgaria a declarat război turiștilor. Străinii riscă sancțiuni usturătoare

Unul dintre aceste locuri este Krapets, preferat de cei care au regăsit acolo atmosfera de altă dată din Vama Veche.

În acea regiune este însă și o arie protejată, iar campatul este permis doar în anumite condiții. Autoritățile bulgare sunt deranjate și că oamenii își fac nevoile în pădurea de lângă mare.

Aflată la peste 20 de kilometri de Vama Veche, plaja din Ezerets este preferată de turiștii care merg cu cortul pe litoralul bulgăresc. Mulți dintre ei sunt români, dar există și localnici. Bulgarii se plâng că turiștii lasă în urmă tot felul de resturi care murdăresc locul.

Pentru că nu sunt toalete ecologice montate nicăieri, toată lumea își face nevoile într-o pădure care este, de fapt, o rezervație naturală a lacului Shabla.

Peste tot, printre copaci și tufișuri, sunt șervețele umede, hârtie igienică și tot felul de restruri menajere. Tot ca și toaletă publică este folosit și un lan de floarea soarelului.

Bărbat: „Eu vin de mai multă vreme la camping. Observ o deteriorare din partea oamenilor”.

Bulgarii sunt supărați și că turiștii merg cu mașinile până pe nisip și își așează corturile aproape de apă - în zone unde este interzis. Un bărbat, de pildă, a intrat într-o zonă protejată - pe niște dune din regiunea Krapets.

Autoritățile locale au început să monteze panouri care îi avertizează pe turiști că sunt pe o plajă protejată. Problema este că acestea sunt deocamdată doar în limba bulgară.

Marian Jechev, primar șabla: „Conform regulamentului actual, o proprietate este considerată plajă maritimă. Toate vehiculele rutiere ar trebui să fie sancționate, inclusiv cele care vin doar pentru plajă și cele care rămân aici cu rulotele lor”.

Amenda pentru cei care își pun corturile în zone interzise în Bulgaria merge de la 100 până la 5.000 de leva. Pentru turișitii români înseamnă cel mult 10.000 de lei.

Românii care tânjesc după atmosfera de altădată din Vama Veche merg acum la Durankulak, Krapets, Ezerets și Shabla.

Femeie: „Am renunțat la Vamă că nu ne-au mai lăsat să stăm în Vamă și am venit încoace. Am găsit înțelegere. Nu are nimeni treabă cu noi, pot să las înșirate, a doua zi găsesc la fel, ca în Vamă că trebuia să strâng tot, venim cu animalute, nu deranjăm pe nimeni”.

Autoturitățile din Bulgaria au anunțat că în perioada următoare echipe de control vor patrula în zona acestor plaje.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 10-08-2023 19:28