Bătălie cu portocale, într-un oraș din Italia. Localnicii și turiștii se bat cu 500 de tone de citrice

O bătălie “delicioasă” se dă în aceste zile între locuitorii orășelului Ivrea din Italia. Tone de portocale zboară în stânga și-n dreapta, conform unei tradiții care este păstrată cu sfințenie.

În plus, atrage și turiști din întreaga lume, fascinați de o luptă cu gust dulce-acrișor. An de an, localnicii din Ivrea și turiștii se împart în două tabere - a nobililor și a țăranilor. Apoi, pornesc o luptă pe viață și pe moarte, unde arme sunt portocalele.

Festivalul își are originile tocmai în secolul al 12-lea și simbolizează lupta pentru libertate. Potrivit legendei, din dorința de a scapă de un măritiș forțat, față unui morar a pus la cale o revoltă, în urmă căreia stăpânul malefic al locului este îndepărtat. Acum, bătălia este rememorată cu ajutorul fructelor.

Aproximativ 500 de tone de portocale sunt folosite în lupta care așază față în față nouă echipe cu aproximativ 4.000 de participanți.

11 localități din Italia sunt în carantină

În timp ce în Ivrea, localnicii se bat cu 500 de tone de portocale, Executivul italian a aprobat, sâmbătă noapte, o serie de măsuri extraordinare pentru a încerca să oprească răspândirea coronaviruslui în nordul ţării. Până în prezent, aici au fost înregistrate două decese şi 76 cazuri de infectare.

Între măsurile luate se numără interdicţia de a intra şi de a părăsi 11 localităţi considerate epicentrul epidemiei.

„Am adoptat un decret pentru a opri această urgenţă. Obiectivul este protejarea sănătăţii italienilor, care este cel mai important lucru pentru noi”, a anunţat prim-ministrul Giuseppe Conte, după întâlnire.

Conte a explicat că este vorba despre 10 localităţi din provincia Lodi din Lombardia (Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo şi Sanfiorano), unde trăiesc aproximativ 50.000 de persoane, şi de Vo ’Euganeo din Pavova (Veneto), unde trăiesc circa 4.000 de oameni.

Accesul şi părăsirea acestor localităţi sunt posibile doar în cazuri excepţionale. A fost ordonată suspendarea lucrului, a cursurilor şcolare şi a evenimentelor publice.