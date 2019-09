Atracția populară din Cappadocia s-a mutat în Mureș. Cât costă o aventură

Un zbor cu balonul cu aer cald nu e doar o aventură desprinsă dintr-un roman al copilăriei, ci o experienţă căutată de tot mai mulţi turişti în vacanţele lor.

Acum însă, zeci de curioşi au avut ocazia să se plimbe cu un balon şi în România, alături de piloţi din ţară şi din străinătate, la Festivalul călătoriilor la înălţime, în judeţul Mureş.

Zeci de baloane cu aer cald colorate în fel şi chip au acoperit ieri la asfinţit cerul din zona Văii Nirajului din Mureş.

Carmen Hărău: "Nu ai cum să nu te molipseşti şi spiritual de aventura tinerilor şi de noutatea pe care o prezintă atât cât am putut să-l simt. E recomandabil pentru liniştea sufletească şi pentru peisaje."

Dealurile îmbrăcate în frunzele ruginii ale toamnei, văile şi vremea frumoasă i-au fermecat pe cei din nacele. Printr-o plutire liniştită, visătorii s-au lăsat purtaţi de vânt la sute de metri înălţime.

Citește și Motivul pentru care sute de femei din Alba Iulia și-au împodobit bicicletele cu flori

Mircea: "E inedită experienţa şi e ceva sigur, e ceva ce trebuie făcut o dată în viaţă."

Turişti: "Am venit de curiozitate şi de plăcere, n-am mai zburat, e prima oară şi abia aşteptam. Am auzit şi am zis că este o ocazie unică şi vrem să profităm de ea."

Iniţial , ediţia a 14 a Festivalului Baloanelor cu aer cald trebuia să aibă loc deasupra Câmpului Cetăţii din Mureş, însă vremea a dat peste cap programul festivalului.

Astfel, călătoria prin văzduh s-a mutat la câţiva kilometri - pe Valea Nirajului. Acolo, piloţii veniţi din ţară şi străinătate s-au asigurat că vântul e perfect şi au pornit spre nori.

Irina Hărău: "Depuinde de vreme limiat legală e de 3.000 de metri se zboară la 2 - 3 - 5 sute de metri, depinde de vreme."

Pilot din Ungaria: "Ieri a plouat foarte mult şi dimineaţă a fost ceață, dar acum e perfect."

Gheorghe Grecu, pilot din Republica Moldova: "Este un loc superb pentru zbor. Balonul zboară doar în direcţia vântului direcţia pentru a fi bun la aterizare. Este locul protrivit."

Cei care şi-au făcut curaj să intre în coşul baloanelor au plătit 480 de lei pentru o călătorie la înălţime, însă achiziţionarea unui balon poate să ajungă şi la 20.000 de euro.

În New Mexico, Statele Unite sau în Cappadocia, Turcia - milioane de turişti aleg să se bucure de peisajul arid şi de formaţiunile muntoase admirate din baloanele purtate de vânt. Dar şi Praga, Sankt Peterburg şi podgoriile Toscanei sunt în topul iubitorilor de călătorii cu balonul.