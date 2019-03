Atenție când alegeți destinațiile de vacanță. Imaginile de pe internet pot fi înșelătoare

Tinerii din zilele noastre îşi aleg vacanţele în funcţie de ce imagini li se par tentante pe reţelele sociale. Mare grijă însă, pentru că în final, riscaţi să fiţi dezamăgiţi.

De pildă, pozele de pe Instagram nu arată întotdeauna tabloul de ansamblu, iar filtrele de culoare vă pot amăgi. Agenţii de turism ne sfătuiesc să verificăm totuşi din mai multe surse, înainte să decidem unde plecăm.

Adrian lucrează în domeniul IT şi este pasionat de călătorii. Are şi un canal pe Youtube pentru asta. Când alege o destinaţie de vacanţă se inspiră din mai multe surse. A învăţat asta din greşeli.

Adrian Radion, vlogger: "Am fost în Filipine luna trecută şi am văzut foarte multe poze de la tiroliana din parcul Pricessa şi Blue Lagune. Toate aceste poze super mişto, totul, reflecta, nimeni, plaje pustii. În realitate există un grup de turişti către stătea în spate să îşi facă poze."

Iulia a fost dezamăgită când a ajuns la Paris. Şi-a dat seama că oraşul nu seamănă cu ce a văzut pe Instagram.

Citește și Reacția unui turist din Coreea de Sud după ce vede clipul de promovare a României

"Aşa am văzut pe Instagram înainte să merg şi de fapt când am ajuns acolo. Se văd oameni care îşi duc veacul sub podul respectiv şi e o imagine dezolantă."

Sebastian Botez: "Acum 2 ani am fost în Tenerife bazându-mă pe poze şi am fost surprins neplăcut. Mă aşteptam să văd cer albastru şi am prins efectul de calimă. Este un nisip adus din Sahara peste insulele Canare şi practic era cam aşa cerul."

Claudiu Vasilică: "Am fost în Grecia la mare, erau nişte poze superbe şi când am ajuns acolo plajă nu era chiar aşa wow. În Toronto am rămas dezamăgit, nu e ca în poze. Părea mai glam şi nu arată aşa nou."

Şi totuşi un studiu făcut de Expedia.com cel mai mare site online de călătorii, arată că 72% dintre tineri îşi aleg destinaţia de vacanţă din mediul online.

Larisa Chirilă, director agenţie de turism: "Sunt foarte mulţi, în general tineri până în 30-35 de ani care vin cu telefonul şi ne arată poza. Am avut solicitări din Africa, Maldive, doreau un anumit bungalou."

Acelaşi studiu a scos la iveală faptul că doar un turist din 5 recunoaşte că s-a păcălit atunci când s-a bazat doar pe nişte imagini spectaculoase.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!