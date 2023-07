Ardelenii și-au creat marea lor între munți la Colibița, pe Valea Bistriței. Vestea că locul e fermecat s-a dus repede

În lipsa unei autostrăzi ardelenilor le este greu să ajungă la mare. Dar, oameni gospodari, și-au creat marea lor, între munți, la Colibița, pe Valea Bistriței.

Vestea că locul e fermecat s-a dus repede, iar micul sătuc risipit pe malurile lacului de acumulare s-a transformat peste noapte într-o stațiune cu vile și hoteluri luxoase cu veliere și vaporașe, cu locuri de plajă și chiar pescăruși.

Oglindă pentru cerul nesfârşit. Așa se vede Colibița de sus. Cu maluri unde pădurea coboară până-n buza apei, cu case risipite pe dealuri pline de pajiști. În zare, se văd munții Călimani.

Pe apa lacului alunecă un velier, o hidrobicicletă, un vaporaș de agrement și catamaranul lui Rareș. Este nou, făcut la comandă: cu panouri fotovoltaice și motor electric, ca să nu polueze.

Rareș Vrâncean, proprietarul catamaranului: "Aici este un loc care mie îmi este foarte drag, aici se oprește timpul în loc, sunt foarte multe păsări, animale sălbatice, multe cuiburi de rațe sălbatice mai nou au apărut la noi și nişte pescăruşi. Nu ştiu de ce, cum. De anul ăsta! Până acum n-or fost niciodată".



Stăpânit doar de crescătorii de animale şi tăietorii de lemne, locului i s-a dus vestea când, în secolul 19, o tânără bolnavă de pneumonie, s-a vindecat după o vară petrecută aici, pe malurile Bistriței. Aerul puternic ozonat făcuse minunea! Barajul construit în anii '80 a dus la formarea lacului și, treptat, pe maluri au început să apară cabane și case de vacanță. După 2017, Colibița a devenit oficial stațiune de interes local, iar autorităţile au modernizat drumul.

Ionuț Gîvan, antreprenor: "Staţiunea s-a umplut! Şi avantajul e că acum nu mai avem recenzii negative, foarte multe. Toată lumea era nervoasă: am bătut atâta drum de la București să îmi rup mașina la Colibița!"

În 6 ani, numărul de locuri de cazare clasificate a crescut de la 100, la 600. Autoritățile estimează că sunt încă vreo 300 care nu apar în evidențe. Majoritatea celor care investesc la Colibița respectă standarde maxime de confort.

Maria Calacatrone, turistă: "Când am venit la cazare, am văzut că e de patru stele, şi când am intrat în cameră şi când am văzit cum este dotat, cu ce este dotat, ce privelişte are, am zis că nu e de 4, e de 5 stele sută la sută!"

700 de lei este preţul unei astfel de cazări cu mic dejun, iar dacă adăugăm și o cină, cheluiala ajunge la 900 de lei pe zi, pentru două persoane.

Staţiunea este în plină dezvoltare. Primăria Bistrița Bârgăului, de care aparţine Colibița, lucrează la sistemul de canalizare.

Răzvan Cerceja, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bistrița-Năsăud: "În prezent sunt fose. Bazine vidanjabile şi fose ecologice. E o mare poveste cu deversarea în lac. Ei, eu spun că sunt unul dintre proprietarii de teren pe malul lacului şi niciodată nu o să deversez în locul în care o să fac baie a doua zi”.

În cea mai tânără stațiune am găsit şi cel mai tânăr antreprenor: Loredana are 23 de ani și anul acesta și-a dat licența în geodezie, la Cluj. Odată cu facultatea, a terminat și primul parc de aventură din Colibița.

Loredana Laba, antreprenoare: "Părinţii mei au o unitate de cazare și toţi turiștii care ne veneau, ne întrebau ce pot să facă, pentru că nu sunt foarte multe activități la Colibița. Şi m-am gândit să fac chestia asta, să ocup timpul turiștilor."

Colibița nu are încă un loc unde turistul aflat doar în trecere să se poată plimba pe malul lacului. Primăria are terenurile, are planurile viitoarelor promenade, dar încă nu s-a apucat de treabă. E de lucru și la arhitectură, care acum e pestriță şi haotică.

Între timp, preţul terenului creşte la Colibița. Dacă în urmă cu 20 de ani era un euro metrul pătrat, acum pe malul lacului un metru pătrat a ajuns să coste şi 130 de euro.

