Aglomerație în stațiunile din sudul litoralului. Oamenii se trezesc la 5 dimineața să prindă un șezlong

Este perioada concediilor, iar stațiunile din sudul litoralului sunt pline. În Eforie sau Costinești, de exemplu, oamenii stau unul lângă altul pe plajă, în apă și pe faleză.

La un număr atât de mare de turiști, stațiunile se pot transforma oricând într-un focar de infecție. Gunoaiele dau pe afară, în puținele coșuri amplasate în apropierea mării.

Pe plajele din Eforie şi Costineşti se aud doar râsete şi ţipete de copii, fluiere ale salvamarilor sau muzica dată tare. Plajă este plină de trupuri încinse, colace şi jucării, umbrele şi prosoape lipite unele de celelalte. Când vin la plajă, turiştii nu sunt relaxaţi, ci se luptă să ocupe un loc cât mai aproape de apă.

O tânără se simte norocoasă că a prins unul.

Turistă: „Am avut noroc să îl găsim şi pe ăsta. Venim de la cinci aici”.

Turist: „De la ora 7 sunt aici şi atunci era plină plaja, arhiplină, arhiplină, la şapte dimineaţa, da”.

Turistă: „Locul l-am prins pe parcurs. Cei dinaintea noastră au fost aici de la ora cinci, s-au trezit ca să vină aici, ca să prindă un loc lângă mare”.

Deşi scumpe pentru aceste staţiuni, şezlongurile s-au ocupat şi ele rapid.

Turistă: „Este 40 de lei un şezlong. Dar nu am mai prins şi am luat şi aşa ne-am aşezat şi pe lângă”.

Un bărbat a plătit pentru şezlonguri pentru patru persoane cât pentru o noapte de cazare în Costineşti.

Bărbat: „Ieri am dat 45 de lei pentru şezlong şi astăzi deja este 50 de lei. De ce de ieri până astăzi a crescut? A crescut nu numai aici, dar şi la magazine. Ieri am luat sucul cu 9 lei, azi dimineaţă am dat pe el 10 lei”.

La aşa aglomeraţie, coşurile de gunoi - şi-aşa puţine - sunt neîncăpătoare, aşa că resturile ajung, din păcate, pe faleză.

În plus, în magazinele cu răcoritoare şi îngheţată, turiştii încinşi de soare - în frunte cu casiera - „uită” uneori să mai poarte masca de protecţie.