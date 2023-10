Peste 80.000 de spectatori au participat în weekend la 130 de evenimente din cadrul „Timișoara 2023. Celebrarea orașului”

Celebrarea orașului” eveniment finanțat de Municipiul Timișoara și organizat de Centrul de Proiecte. Evenimentul a adus în Uszoda și în cele 67 de locații situate pe malurile canalului Bega peste 80.000 de spectatori, timișoreni și turiști deopotrivă.

Dubioza Kolektiv, Spike, Brigada D și Qinta Spartă, Dj Dox, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Banatul, Jazz à la Jais, Fără Filtru, Berlin Devision, The Bandits, Mostre, The Case, AnonimTM, ZoleeVee, Volga Arm, Sleepin' Insomnia, Zen MF, We Singing Colors, Jack of all Trades, Domino, Bruno and the Blues, Toulouse Lautrec sunt doar o mică parte dintre artiștii care au animat atmosfera pe scenele din Uszoda, Anturaj, Manufactura, D'Arc pe Mal etc.

47 de concerte, 22 de expoziții, 3 festivaluri, 10 instalații, 12 DJ set-uri, 13 spectacole, 15 tururi ghidate, 11 ateliere, 6 dezbateri, 2 conferințe, 6 proiecții de filme și 6 evenimente sportive sunt doar câteva dintre cele peste 130 de evenimente care au animat orașul, malurile canalului Bega și alte 50 de locații din Timișoara de dimineață și până târziu în noapte, din 6 până în 8 octombrie 2023.

„Timișoara 2023. Celebrarea orașului” evenimentul întregii comunități

Copii, tineri, părinți și bunici, pasionații de artă, muzică, sport, biodiversitate, arhitectură sau istorie, toate categoriile de public au găsit în programul „Timișoara 2023. Celebrarea orașului” un eveniment care să le răspundă așteptărilor. De la concerte în aer liber, în Uszoda sau pe malurile canalului Bega, la spectacole de teatru, de la muzică clasică, la muzică electronică, de la tururi ghidate, la evenimente dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere sau locomotorii, de la plimbări pe malurile Bega într-un parcurs de explorare a orașului și a instalațiilor de lumini de pe maluri, la plimbări pe Bega cu vaporul sau kaiac-canoe, de la concerte în biserici, la evenimente sportive în aer liber, evenimentul „Timișoara 2023. Celebrarea orașului” a fost unul dintre cele mai complexe evenimente ale acestui an în Timișoara.

„Le mulțumesc celor care au făcut din evenimentul din acest weekend o sărbătoare a Timișoarei. Am văzut toți potențialul uriaș pe care îl are canalul Bega, dar și creativitatea și energia timișorenilor care au pus în valoare locuri și evenimente. Din Parcul Uzinei până la Podul Muncii, atât în cartiere, cât și în centru, malul Begăi a fost foarte animat în acest weekend. Mă bucur că Uszoda, un loc abandonat prea mulți ani, renaște prin sport și cultură”, spune Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara

„La finalul săptămânii am avut șansa să ne reîntâlnim cu toții, întreaga comunitate, în cadrul evenimentului „Timișoara 2023. Celebrarea orașului”. Am propus un traseu unic de explorare a orașului, și a programului cultural din cadrul Timișoara 2023, pe malurile canalului Bega, traseu care a reunit nu mai puțin de 67 de locații din Timișoara și un program care a adus timișorenilor nu mai puțin de 130 de evenimente culturale, educative și sportive. Pentru noi, echipa Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, a fost o reală bucurie să ne conectăm cu comunitatea în slujba căreia suntem și pentru care gândim și producem toate aceste evenimente. Ce a făcut acest eveniment atât de special și de cald a fost faptul că a fost o sărbătoare creată împreună: artiști locali și din afara Timișoarei, oameni ai locului și turiști, organizații culturale cu experiență, artiști și iubitori de artă, de sport, de patrimoniu, întregul oraș a adus ceva la „Timișoara 2023. Celebrarea orașului Le mulțumesc tuturor colegilor mei din echipa Centrului de Proiecte care au făcut posibil acest weekend absolut minunat, dar mai ales le mulțumesc tuturor timișorenilor care au răspuns invitației noastre și au fost alături de noi, de vineri până duminică.” a completat Alexandra-Maria Rigler, directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 09-10-2023 18:20