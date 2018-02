Doi jurnaliști Reuters au fost arestați după ce au făcut dezvăluiri despre execuțiile în masă din Myanmar

AFP

Doi jurnaliști Reuters au fost arestați în Myanmar, după ce agenția de presă a publicat o investigație despre execuțiile în masă comise împotriva minorității etnice rohingya.

În prezent, potrivit BBC News, Wa Lone și Kyaw Seo Oo așteaptă să fie judecați, fiind acuzați că au încălcat legea privind secretul actelor oficiale din Myanmar.

Conform sursei citate, Reuters afirmă că jurnaliștii au descoperit că 10 oameni din minoritatea rohingya au fost uciși fără să fie judecați în statul Rakhine, anul trecut.

”După ce Wa Lone și Kyaw Soe Oo au fost arestați, prima noastră grijă a fost legată de siguranța lor. Iar după ce am înțeles care este situația lor legală, după ce ne-am consultat și cu Wa Lone și Kyaw Soe Oo, și rudele lor, am decis că este datioria noastră să publicăm un cont despre ce s-a întâmplat în satul Inn Din. Am publicat această investigație devastatoare, pentru că este în interesul public, global.”, a declarat redactorul șef al Reuters, Stephen J. Adler.

AFP

Jurnaliștii de la BBC nu au putut verifica toate detaliile legate de crimele dezvăluite de Reuters, deoarece accesul în acea zonă este interzis, însă aceste violențe apar după o altă serie de acuzații de masacre în Rakhine, în 2017, bazate pe mărturiile unor martori.

Reuters afirmă că cei doi jurnaliști au fost arestați după ce au adunat dovezi despre uciderea a 10 oameni în satul Inn Din din nordul statului Rakhine, pe 2 septembrie 2017.

Ziariștii au stat de vorbă cu locuitorii, cu paznici și fotografi și au aflat că budiștii din sat au primit ordin de la armată să sape o groapă, după care 10 membri ai comunității musulmane rohingya au fost uciși: 2 victime fiind înjunghiate de localnici, iar ceilalți 8 fiind împușcați de soldați.

Reuters susține că este prima dată când soldații sunt implicați, existând dovezi foto în acest sens.

AFP

Minoritatea musulmană rohingya din Myanmar, ținta unui genocid

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a avertizat luni că un posibil 'genocid' sau 'epurare etnică' împotriva minorităţii musulmane rohingya în Myanmar ar putea provoca un conflict religios în regiune, informează AFP, potrivit Agerpres.

'Myanmarul se confruntă cu o criză foarte gravă - cu un impact potenţial serios în regiune', a declarat Hussein în timpul unei alocuţiuni la Jakarta, în Indonezia.

Aceste declaraţii intervin după publicarea, săptămâna trecută, a unor articole de presă despre gropi comune ce au fost descoperite în statul Rakhine, în vestul Myanmarului.

Aproape 690.000 de musulmani rohingya au fugit din această regiune pentru a se refugia în Bangladeshul vecin, începând din luna august anul trecut, pentru a scăpa de o operaţiune a armatei birmaneze calificată de ONU drept campanie de 'epurare etnică'.

AFP

Myanmarul a dezminţit informaţiile asupra gropilor comune, precum şi toate încălcările de drepturi ale omului, afirmând că au lansat o operaţiune împotriva rebelilor rohingya. Cu toate acestea, regiunea rămâne încercuită de armată, iar accesul acolo este aproape imposibil pentru presă şi anchetatorii ONU.

Creşterea puternică în Myanmar şi eforturile în materie de dezvoltare socio-economică în statul Rakhine nu pot să mascheze 'discriminarea instituţionalizată' împotriva minorităţii rohingya, a adăugat înaltul comisar al ONU.

Acesta din urmă ar urma să aibă o întrevedere cu preşedintele indonezian Joko Widodo, precum şi cu responsabili ai guvernului şi cu apărători ai drepturilor omului, în cadrul vizitei sale de trei zile în regiune.

Devenind cea mai mare populaţie apatridă din lume după ce le-a fost retrasă cetăţenia birmaneză, în 1982, în timpul regimului militar, musulmanii rohingya sunt victimele a numeroase discriminări.

Ei nu au acte de identitate şi nu pot călători fără autorizaţie. De asemenea, nu au acces nici la piaţa muncii, nici la serviciile publice şi nici la şcoli sau spitale.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer