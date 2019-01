Un bărbat susține că a mușcat un crocodil pentru a-și salva copilul

Diego Abulhasan, în vârstă de 12 ani, înota într-un râu din apropierea orașului Balabac, acolo unde el și familia lui locuiesc.

Copilul înota alături de fratele său mai mic, când a fost mușcat de un crocodil și târât sub apă. Tatăl acestuia, Tejada Abulhasan, a sărit în ajutorul copilului și a intrat în rău cu un lemn. Omul a lovit crocodilul cu lemnul, însă tot nu a putut să își salveze copilul.

În acel moment, bărbatul a recurs la un gest mai puțin obișnuit. Tejada Abulhasan susține că a mușcat crocodilul atât de tare, încât, ca printr-o minune, acesta i-a dat drumul copilului, iar Diego a scăpat doar cu câteva răni ușoare, potrivit sursei citate.

Father sinks his teeth into crocodile to free his 12-year-old son from its jaws in the Philippines https://t.co/5bnjZmQkz7