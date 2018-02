Timp de 12 ani, NASA a crezut că a pierdut un satelit. Un astronom amator l-a găsit acum

Însă la începutul acestui an, un astronom amator care căuta urme ale misiunii secrete Zuma (lansată de SpaceX) a descoperit ceva la care nu se aștepta: semnale de la un satelit.

Astronomul se numește Scott Tilley și este din Canada, potrivit CNN, care și-a dat seama ulterior că semnalul aparține acelui vehicul NASA despre care toată lumea a crezut că este pierdut: IMAGE.

După ce a anunțat pe Twitter și pe blog descoperirea sa, Scott a intrat în legătură și cu persoana care fusese desemnată cu găsirea satelitului.

Marți, NASA a confirmat că acest satelit este într-adevăr IMAGE.

CONFIRMED! The satellite re-discovered on Jan. 20 is IMAGE, a NASA mission we lost contact with in Dec. 2005! ???????? Full details: https://t.co/IrD4ruLeds pic.twitter.com/zpI5lpXxOp