Studiu: Vaccinul care produce de două ori mai mulți anticorpi decât Pfizer

Este printre primele studii care compară nivelul anticorpilor produși de cele două vaccinuri. Cercetătorii nu au examinat dacă diferențele privind cantitatea de anticorpi duc la o eficacitate în timp între cele două fotografii, care au fost eficiente cu mai mult de 90% în studiile clinice din etapa finală.

La studiu au participat aproape 1.600 de angajaţi ai unui mare spital din Belgia, iar mostrele lor de sânge au fost examinate după o perioadă de 6 până la 10 săptămâni după vaccinare. Participanții nu au fost infectați cu coronavirus înainte de vaccinare.

Nivelul anticorpilor în cazul angajaților vaccinați cu două doze din serul Moderna a fost în medie de 2.881 de unităţi per mililitru, în comparaţie cu un nivel mediu de 1.108 unităţi per mililitru în cazul vaccinului Pfizer.

The antibody response to vaccines among >1600 health care workers:

--@Moderna_tx significantly exceeded Pfizer

(median titer 3836 vs 1444 U/mL)

--Prior covid higher than no prior infection

(median titer 9461 vs 1613 U/ML)https://t.co/QurRfa68Xi… @JAMA_current pic.twitter.com/x0DhN95thI